Service | 06.03.2017 Frühjahrsputz für den Computer

Im März steht traditionell in vielen Wohnungen und Häusern der Frühjahrsputz an - auch Computer sollten dann vom Schmutz befreit werden, ob von schmierigen Streifen am Bildschirm, von Tierhaaren im Lüfter oder von den Krümeln in der Tastatur. Christof Windeck vom Computermagazin c’t gibt in der Servicestunde Tipps, was bei der Reinigung zu beachten ist.