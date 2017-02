Ganzheitlich ausgerichtete Zahnärzte warnen dagegen vor dem Einsatz von Fluor in Zahnpasten mit dem Verweis auf Fluor als Enzym-, Zell- und Speichergift, das Nieren, Leber, Herz (Enzymblocker im Herzmuskel) und Skelett belastet. Da zudem Lebensmittel (unter anderem Salz) künstlich mit Fluor angereichert würden, steige die Konzentration im Körper extrem an.

Zuallererst ist es wichtig, die richtige Menge an Zahnpasta zu verwenden. Für einen Erwachsenen entspricht das, laut der Bundeszahnärztekammer, einem Streifen von ungefähr einem Zentimeter Länge. Des Weiteren sagen Zahnärzte, dass das Ausspucken besser ist als das Ausspülen, da sich die Fluoride in der Zahnpasta länger an den Zahn anlagern und für Schutz sorgen können.

Laut der Landeszahnärztekammer Hessen benutzen nur drei von hundert Menschen in Deutschland Zahnseide, obwohl sie einen wichtigen Bestandteil der Mundhygiene darstellt, um Bakterien zu entfernen und Entzündungen vorzubeugen. Die Seide sollte dabei vor dem Zähneputzen benutzt werden, damit die Fluoride in der Zahnpasta besser wirken können. Zahnärzte empfehlen, eine Zahnseide aus Teflon zu verwenden, da sich gegenüber der Zahnseide mit Wachs keine Wachsreste ablagern können. Grundsätzlich sollte darauf geachtet werden, dass durch die Zahnseide das Zahnfleisch nicht verletzt wird.

Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur AP von Anfang August 2016 ist der Nutzen der Zahnseide jedoch nicht bewiesen. Es gebe keine belegte Forschung, deshalb sei die Empfehlung gerade aus den "Dietary Guidelines for Americans" gestrichen worden. Bei diesen Empfehlungen handelt es sich um Richtlinien für ein gesundes Leben, in Deutschland gibt es so etwas in dieser Form nicht.