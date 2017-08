Servicestunde So wird die Hifi-Anlage fit fürs 21. Jahrhundert

Nicht nur Nostalgiker haben noch die alte HiFi-Anlage im Wohnzimmer stehen. Die Lautsprecher von früher klingen oft einfach besser und auch der Verstärker tut's meist noch. Nur die neue Musikvielfalt aus dem Internet, die kriegt man nicht so einfach in die treue Technik von gestern rein. Oder doch? Stiftung Warentest hat getestet: Lohnt ein Zusatzgerät? Wann ist es sinnvoller neue Technik anzuschaffen? Experten von Stiftung Warentest geben Tipps in der Servicestunde.