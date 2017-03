Mitfahren können in der Regel vier Personen, für die es selbstverständlich Plätze mit Dreipunktgurten und Kopfstützen gibt. So ein Fahrzeug stellt auch weniger geübte Fahrer vor keine unlösbaren Probleme. Fahrzeuge mit weniger als zwei Metern Außenbreite dürfen in Autobahnbaustellen sogar auf die linke Spur.

Grundsätzlich gilt: Schwere Gegenstände sollten möglichst weit unten und zwischen den Achsen verstaut werden. Schwere Getränkeflaschen gehören also nicht in die Hängeschränke der Küche, sondern in einen bodennahen Stauraum oder, falls vorhanden, in den Doppelboden. Sperrige Gegenstände können auch in Kleiderschränken oder der Dusche verstaut werden.