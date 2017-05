Zuerst wurden Vorankündigungen von der Rentenversicherung verschickt mit Informationen darüber, wer gewählt werden kann und wie man abstimmt. In einem zweiten Brief wurden die eigentlichen Wahlunterlagen verschickt. Weil die Wahl eine reine Briefwahl ist, reicht es, sein Kreuzchen zu machen und den Wahlzettel dann per Post wieder zurückzuschicken. Man muss allerdings nicht mitmachen.

Die Sozialwahl ist eine Listenwahl. Das heißt, man wählt im Prinzip eine Vereinigung, die eine Liste aufgestellt hat und je nachdem, wie viele Stimmen diese Liste dann bekommen hat, kommen nur einer, zwei oder vielleicht sogar die komplette Liste in die Vertreterversammlung gewählt. Die Listen werden nicht von Parteien aufgestellt, sondern von Gewerkschaften und Versicherungen. Die Listen kann man sich in einer Infobroschüre durchlesen (pdf).

Die Sozialwahl soll dafür sorgen, dass nicht der Staat entscheidet, was am Ende mit den Versicherungsbeiträgen passiert, sondern die Versicherten selber. Da geht es zum Beispiel um wichtige Personalfragen, was mit dem Budget passieren soll, oder welcher Service angeboten werden soll. Mit der Wahl kann man also gehörigen Einfluss auf die Versicherungen nehmen.