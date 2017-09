Sucht ist, dem Glücksspiel nicht widerstehen zu können. Bildrechte: Colourbox

Spielen macht Spaß. Man sitzt in gemeinsamer Runde und wetteifert um die besten Strategien, ob beim Brettspiel oder beim Kartenspiel. Solange es nicht um Geld geht, gibt es kein Problem. Wer allerdings einmal in den Genuss gekommen ist, beim Kartenspiel oder beim Roulette richtig abzusahnen, weiß um das Glücksgefühl, wenn man gewinnt. Nach diesem Gefühl und dem großen Traum vom schnellen Geld kann man süchtig werden. In Deutschland geibt es Forschern zufolge rund eine halbe Million Menschen, die es nicht ohne Hilfe schaffen, mit dem Zocken aufzuhören. Verbunden mit der Glücksspielsucht ist das drohende finanzielle Fiasko. Denn das Verhaltensschema ist immer ähnlich: Gewinnt man, spielt man weiter, um noch mehr zu gewinnen. Süchtige hören erst auf zu spielen, wenn das Geld alle ist.