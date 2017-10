Die Grillsaison ist fast vorbei. Zeit den Grill zu reinigen, bevor er zurück in den Keller kommt. Dazu einfach eine Zwiebel halbieren und aufspießen. Dann den heißen Rost durch kräftiges Reiben säubern. Kleiner Bonus: Der Saft der Zwiebel wirkt desinfizierend! Aber nicht nur der Grill gelangt unter dem Einsatz des Zwiebelsaftes zu seiner alten Schönheit zurück. Auch Goldschmuck oder Lackschuhe glänzen mit diesem Tipp wieder wie neu: einfach den Lackschuh mit einer halben Zwiebel einreiben und nachpolieren. Beim Goldschmuck verhält es sich ähnlich. Diesen einfach in Zwiebelsaft einlegen und ein bis zwei Stunden einwirken lassen. Anschließend mit einem weichen Lappen polieren.

Bei einer Erkältung lohnt sich das Inhalieren von Zwiebelsud.

Auch in der kommenden kalten Jahreszeit können Zwiebeln Wunder wirken. Zum Beispiel lohnt sich bei Erkältungen das Inhalieren von Zwiebelsud. Dazu einfach eine Zwiebel fein hacken und zwei Minuten in Wasser aufkochen. Wenn der Sud etwas abgekühlt ist, empfiehlt es sich diesen ungefähr fünf Minuten zu Inhalieren.



Auch gegen Husten sollen Zwiebeln helfen. Einige Zwiebeln in Scheiben schneiden und mit reichlich Zucker bedecken. Von dem abgesetzten Saft vier mal täglich einen Teelöffel einnehmen und der Husten ist vergessen.



Wenn dann der erste Schnee liegt helfen Zwiebeln sogar gegen Schneeränder an den Lederschuhen. Die unerwünschten Ränder einfach mit einer aufgeschnittenen Zwiebel abreiben.