Einbrecher kommen oft tagsüber, wenn üblicherweise niemand zu Hause ist, nämlich zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, am frühen Abend oder an den Wochenenden. In der dunklen Jahreszeit nutzen Einbrecher oft die frühe Dämmerung aus.



Dass man sich schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei: Über ein Drittel der Einbrüche bleibt im Versuch stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Aber auch durch richtiges Verhalten und durch aufmerksame Nachbarn werden Einbrüche verhindert.

Vor allem die Verletzung der Privatsphäre macht Opfern zu schaffen. Bildrechte: Colourbox.de Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für viele Menschen, ob alt oder jung, einen großen Schock. Dabei machen den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen, als der rein materielle Schaden.



Jede Einbruchsvorsorge steht unter ganz individuellen Vorzeichen, und keine Wohnsituation ist wie die andere. Um sicherzugehen, wenden Sie sich deshalb am besten an eine kriminalpolizeiliche Beratungsstelle und lassen Sie sich dort von Fachleuten kostenlos und neutral über die Sicherungsmaßnahmen beraten, die aus Sicht der Polizei für Ihr Haus oder Ihre Wohnung sinnvoll und empfehlenswert sind. Die Adresse erhalten Sie bei jeder Polizeidienststelle.

Zunächst einmal wollen wir mit einigen Vorurteilen aufräumen:

Bei mir ist nichts zu holen.

Viele unterschätzen den Wert ihres Besitzes und denken, ihr Haus oder ihre Wohnung wäre für Einbrecher uninteressant.



Irrtum! Einbrecher hoffen immer auf lohnende Beute. Sie nutzen günstige Gelegenheiten wie schlecht gesicherte Türen, Fenster oder Terrassentüren rigoros aus. Aber auch die Anonymität, zum Beispiel in Hochhäusern oder Wohnanlagen, kommt ihnen vielfach zu Gute.

Einbrecher kommen überall rein.

Nur wenige Diebe sind Profis. Bildrechte: Colourbox.de Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass die wenigstens Einbrecher gut ausgerüstete "Profis" sind. Meist handelt es sich vielmehr um Gelegenheitstäter, die sich oft schon durch einfache, aber wirkungsvolle technische Sicherungen von ihren Absichten abhalten lassen. Fakt ist: Sichtbare Sicherungstechnik wirkt auf den Täter eher abschreckend, als anziehend. Denn Sicherungstechnik bedeutet eine längere "Arbeitszeit", und je mehr Zeit verstreicht, desto größer wird das Risiko entdeckt zu werden.



Einbrecher muss man aufhalten.



Vorsicht! Einbrecher wollen nicht entdeckt werden und vermeiden nach Möglichkeit jede Konfrontation. Wenn Sie einen Einbrecher bemerken: Stellen Sie sich ihm keinesfalls in den Weg! Spielen Sie nicht den Helden, denn das könnte schlimm für Sie ausgehen. Verständigen Sie stattdessen die Polizei und geben Sie ihr eine möglichst gute Beschreibung des Täters und seines eventuell eingesetzten Fluchtfahrzeugs.

Ich kaufe mir am besten eine Alarmanlage.

Mechanische Sicherungen sollten auch in Ihren Sicherungsplanungen an oberster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Einbruchmeldeanlagen dagegen verhindern keinen Einbruch, sondern melden ihn nur. Dennoch gilt hier: Für Einbrecher wird das Risiko entdeckt zu werden wesentlich erhöht.

Ich bin ja versichert ...

Viele Betroffene sind unterversichert. Bildrechte: IMAGO Sich nach dem Motto "Ich bin ja versichert und bekomme alles ersetzt" auf seinen Versicherungsschutz zu verlassen, kann verhängnisvoll sein. Schon viele Betroffene mussten nach einem Einbruch feststellen, dass sie unterversichert waren. Abgesehen davon kann auch die beste Versicherung keine ideellen Werte wie liebgewonnene Erinnerungsstücke ersetzen und schon gar nicht das verlorengegangene Sicherheitsgefühl zurückbringen oder psychische Folgen lindern.



Einbrecher kommen nachts.



Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen. Bildrechte: colourbox Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen: Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie diese immer zweifach ab.

Verstecken Sie Ihre Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen, denn Einbrecher kennen jedes Versteck.

Rollläden sollten zur Nachtzeit - und keinesfalls tagsüber - geschlossen werden; schließlich wollen Sie ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken

Vorsicht! Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos und zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie den Türspion und den Sperrbügel.

Folgende Dinge können von Ihnen an Ihrer Wohnungs- oder Haustür nachgerüstet werden:

Türblattverstärkung aufschrauben, Glaseinsätze vergittern

Sicherheitsschließblech oder ein Winkelschließblech mit Mauerankern

Einsteckschloss für Profilzylinder, und Profilzylinder

Schutzbeschlag mit zusätzlicher Abdeckung des Profilzylinders, von innen verschraubt, zum Schutz des Zylinders gegen Abbrechen, Abdrehen und Herausreißen

Zusatzschloss (Kastenschloss mit Sperrbügel, Stangenriegelschloss, andere Mehrfachverriegelung)

Türspion mit Weitwinkeloptik (mindestens 180 Grad)

Hintergreifhaken oder Sicherheitstürbänder