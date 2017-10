Donnerstag, 12.10.2017: David Garrett, Stargeiger Vom Wunderkind zum Klassik-Star: David Garrett ist ein Phänomen und die wohl schillerndste Figur der deutschen klassischen Musikszene. Der herausragende Violinist feierte bereits in sehr jungen Jahren bedeutende Erfolge. Seit Mitte der 2000er-Jahre geht er als Musiker seinen Crossover-Weg zwischen den Welten der klassischen Klänge und der Rockmusik: Er inszeniert sich wie ein Popstar und mixt Mozart gern gekonnt mit Metallica. Sein aktuelles Album heißt „Rock Revolution“ und passend dazu nimmt er sich diesmal Rock-Größen wie Bruce Springsteen, die Rolling Stones und Queen vor. Es rockt also am Donnerstag bei „Gäste zum Kaffee“. Bildrechte: MDR/Marco Prosch