Freitag, 13.10.2017: Stefanie Hertel, Sängerin Bereits im Alter von drei Jahren brachte sich Stefanie Hertel selbst das Jodeln bei. Mit vier Jahren stand sie neben ihrem Papa Eberhard Hertel auf der Bühne. Nur zwei Jahre später folgte der erste Fernsehauftritt. Seitdem ist die Vogtländerin aus der Volksmusik- und Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile steht die 38-Jährige seit 34 Jahren auf der Bühne. Sie entwarf eine eigene Dirndl-Kollektion, entwickelte ihren ganz eigenen Dirndlrocksound und präsentiert große Fernseh-Shows. Wie am 14. Oktober wieder im MDR: Für „Die große Show der langen Beine“ zum 55. Jubiläum des Fernsehballetts ist sie gern die Gastgeberin, denn Tanzen ist auch ihre Passion. Und ganz nebenbei ist sie auch noch für die „Goldene Henne“ nominiert. Genug Gesprächsstoff also für ihren Besuch am Freitag bei „MDR um 4“. Bildrechte: IMAGO