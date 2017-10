Mittwoch, 25.10.2017: Chris Kramer & Beatbox ‘n’ Blues feat. Kevin O Neal Chris Kramer ist Zeit seines Lebens Musiker, verwachsen mit seiner Mundharmonika und dem Blues verfallen. Mit seinem aktuellen Projekt "Chris Kramer & Beatbox ‘n’ Blues" will er den Blues auch jungen Leute nahebringen. Dabei unterstützen ihn der deutsche Beatbox-Meister Kevin O Neal und der Gitarrenkünstler Sean Athens. Erst Anfang des Jahres haben sich die drei Musiker Inspirationen für ihre Songs in Amerika geholt. Daraus entstand ihr erstes gemeinsames Album "On the way to Memphis", das jetzt ganz frisch auf dem Markt ist. Am Mittwoch werden sie eine Kostprobe ihrer Kunst geben. Bildrechte: Rafael Tenschert