Zutaten für vier Personen:

150 g Schwarzwurzeln

2 Schalotten

1 mittelgroße Kartoffel

1 EL Butter

100 ml weißer Portwein

100 ml Weißwein

400 ml Hühnerbrühe

100 ml Sahne

4 EL geriebener Parmesan

8 EL Trüffel-Öl

100 g Crème fraîche

Zubereitung:

Schwarzwurzeln mit Handschuhen waschen, schälen und in kleine Stücke schneiden. Schalotten und Kartoffel schälen, fein schneiden und mit Schwarzwurzeln in Butter anschwitzen. Mit Portwein und Weißwein ablöschen. Brühe und Sahne zugeben und 20 Minuten leise köcheln lassen. Parmesan, Trüffel-Öl und Crème fraîche zugeben. Suppe mit dem Stabmixer pürieren. Die Suppe auf vier Gläser verteilen und servieren.

Zutaten für vier Personen:

600 g Blumenkohl

1 Dose Kichererbsen (Abtropfgewicht ca. 240 g)

4 getrocknete Aprikosen

1 EL Saft einer Zitrone

Salz

Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Zucker

1 TL Ras el-Hanout

4 EL Olivenöl

1 Msp. Chiliflocken

4 Stängel Dill

4 Stängel Minze

1 EL Öl zum Braten

4 Stück Zanderfilet (je ca. 100 g)

Zubereitung:

Blumenkohl ist reich an Vitamin C. Bildrechte: Colourbox.de Blumenkohl putzen, abspülen, in Röschen teilen und in einem Siebeinsatz in einem Topf mit kochendem Salzwasser ca. 15 Minuten dampfgaren (Blumenkohl sollte nicht vom Wasser bedeckt sein).



Kichererbsen abspülen und in den letzten fünf Minuten zum Blumenkohl geben. Aprikosen klein schneiden. Zitrone, Salz, Pfeffer, Zucker, Ras el-Hanout und Olivenöl gut verrühren. Aprikosen und Chiliflocken dazugeben. Kräuter abspülen, trocknen, von den Stielen entfernen und grob hacken. Blumenkohl und Kichererbsen mit dem Sieb aus dem Topf nehmen, in eine Schüssel geben und etwas abkühlen lassen. Mit der Marinade mischen und die Kräuter leicht unterheben.



Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Zanderfilets salzen und pfeffern und in der Pfanne bei starker Hitze ca. drei bis vier Minuten anbraten, dabei einmal wenden. Den Blumenkohlsalat auf Teller verteilen und Zanderfilets darauf geben.

Zutaten für vier Personen:

Amaretto-Eis

200 ml flüssige Sahne

200 ml Vollmilch

1 Vanilleschote

100 g weiße Kuvertüre

4 Eigelbe

70 g Kristallzucker

100 g dunkle Schokoladenraspel

4 EL Amaretto

Vanille-Grissini

½ Würfel frische Hefe (21 g)

4 Päckchen Vanillezucker

1 Vanilleschote

180 g Weizenmehl, Type 405

Salz

Zubereitung:

Amaretto-Eis

Vanilleschoten sorgen für ein intensives Geschmackserlebnis. Bildrechte: IMAGO Die Milch und die Sahne in einen Topf gießen. Die Vanilleschote der Länge nach aufschlitzen und mit dem Messerrücken das Mark auskratzen. Das Mark und die Vanilleschote zur Sahnemilch geben und alles zusammen aufkochen. Den Topf vom Herd nehmen, die Sahnemilch kurz ziehen lassen und dann die Vanilleschote entfernen. Die Kuvertüre etwas zerkleinern, in einer Schüssel über einem Wasserbad langsam schmelzen und anschließend etwas abkühlen lassen.



Die Eigelbe mit dem Zucker schaumig schlagen und die Sahnemilch unterrühren. Die Creme über einem Wasserbad schaumig aufschlagen ("zur Rose abziehen"). Sobald die Creme dicklich geworden ist, die flüssige Kuvertüre unterrühren. Die Creme abkühlen lassen. Dann die Schokoladenraspel und den Amaretto unterrühren. Die Creme in eine Eismaschine füllen. Alternativ kann die Creme auch in eine Form gefüllt werden und in den Gefrierschrank gestellt werden. Dabei das Eis innerhalb der ersten Stunden mehrmals gut durchrühren.

Vanille-Grissini

Die Hefe in einer kleinen Schüssel zerbröseln und mit zwei Päckchen Vanillezucker und 125 ml warmem Wasser verrühren. Diesen Vorteig etwas ruhen lassen. Die Vanilleschote der Länge nach aufschlitzen und mit dem Messerrücken das Mark auskratzen. Den Vorteig in einer Rührschüssel mit dem Mehl, dem Vanillemark und dem Salz zu einem Hefeteig verarbeiten. Den Hefeteig an einem zugfreien, warmen Ort ca. 30 Minuten gehen lassen.



Anschließend den Hefeteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 0,5 cm dick ausrollen und in lange Stangen (ca. 25 cm) schneiden. Die Stangen auf ein mit Backpapier ausgekleidetes Backblech legen und 15 Minuten im auf 180 °C vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze, mittlere Schiene) knusprig backen. Den restlichen Vanillezucker in eine flache Schüssel geben und die Stangen darin wälzen.

Anrichten: