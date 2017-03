Den Spinat entstielen, waschen und trocken schleudern. Spinat grob hacken. Schalotten und eine Knoblauchzehe schälen und fein würfeln. Zwei Drittel der Schalotten und des Knoblauchs in einer Pfanne mit Butter anschwitzen. Den Spinat dazugeben und zusammenfallen lassen. Pinienkerne, Graupen und Parmesan unterrühren. 100 Milliliter Sahne mit den Eiern aufschlagen und mit dem Spinat vermengen. Die Masse vorsichtig erhitzen und bei sanfter Hitze so lange rühren, bis die Masse stockt. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Der Rosmarin bringt den mediterranen Geschmack ins Fleisch. Bildrechte: Colourbox.de

Mit einem Messer in die Koteletts eine Tasche schneiden, die Füllung hineingeben und mit Zahnstochern (aus Holz) verschließen. Die Koteletts mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Pfanne zwei Esslöffel Öl erhitzen und das Fleisch auf beiden Seiten je drei Minuten braten. Den Backofen auf 100 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Rosmarinnadeln vom Zweig streifen und grob hacken, den Knoblauch nicht schälen, sondern nur leicht mit dem Handballen andrücken. Das restliche Öl mit Rosmarin, Lorbeer und Knoblauch vermengen. Die Koteletts mit dem Öl in eine ofenfeste Schale geben und im Ofen 20 Minuten ruhen lassen.