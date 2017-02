Diesmal wird der Lachs zur Farce. Bildrechte: Colourbox

Zwei Frischhaltefolien-Abschnitte auf der Arbeitsfläche ausbreiten und mit Salz bestreuen. Die Saibling-Filets darauflegen und salzen. Die Fischfarce auf die Filets streichen. Die Lachsstreifen und den Spinat jeweils auf das schmale Ende der Filets legen. Schwanzspitzen über den Lachs klappen und alles mit Hilfe der Folie zu straffen Rouladen rollen – wie beim Strudel mit dem Handtuch. Frischehaltefolie herum wickeln, an den Spitzen eindrehen und festhalten. Nun die Rouladen mehrmals über die Arbeitsfläche rollen, bis sie straff in der Folie sitzen. Die Enden zubinden und jede Roulade wie ein Bonbon in Alufolie einwickeln. Wasser im Fischtopf oder Bräter aufkochen und die Rouladen darin knapp unter dem Siedepunkt zehn Minuten pochieren. Die fertigen Rouladen auspacken und in Scheiben schneiden.