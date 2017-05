Den Blätterteig aus der Packung nehmen und auftauen lassen. In einer großen Pfanne das Filet im Ganzen rundherum in Butterschmalz anbraten. Anschließend herausnehmen. Die Pilze putzen und sehr klein schneiden. Schalotten schälen und fein würfeln. Petersilie fein hacken. Pilze und Schalotten anbraten und Petersilie mit dem Senf dazugeben. Mit Salz und Pfeffer kräftig würzen, die Pfanne vom Herd nehmen und auskühlen lassen.

Gleich vier Eigelbe wandern in die Sauce Hollandaise. Bildrechte: MDR/Roland Jäger

Die Butter in einem Topf schmelzen und bei mittlerer Hitze ca. fünf min erwärmen, sodass sich Butterfett und Molke trennt. Die Zutaten in einen Schlagkessel geben und so lange über einem Wasserbad aufschlagen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Die geklärte Butter langsam in das Zabaione einschlagen. Die Hollandaise mit Räuchersalz, Räucheröl und Pfeffer abschmecken.