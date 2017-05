Die Gemüse waschen, schälen und in Würfel schneiden. Alle Zutaten mit dem Gemüse in einem Mixer grob pürieren. Das Gemüse auf ein Backblech streichen und ca. 2,5 Stunden bei 110 Grad Celsius Umluft trocknen lassen. Nach dem Trocknen vom Backblech kratzen und eventuell nochmals mahlen oder mörsern. Danach in Gläser abfüllen. Die Gemüsebrühe ist fünf Wochen haltbar.

Zusammen mit dem Meerrettichmantel wird das Fleisch gratiniert. Bildrechte: colourbox

Alle Zutaten vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Backofen auf 80 Grad Celsius Ober-/Unterhitze vorheizen. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und in der Pfanne in etwas Öl auf jeder Seite 3 Minuten anbraten. Im Backofen 10 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit die Butter in der Pfanne zerlassen, den Knoblauch schälen, mit dem Handballen etwas zerquetschen und in die Pfanne geben. Etwas Rosmarin dazugeben und das Graubrot darin von beiden Seiten knusprig rösten.