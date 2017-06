Gesunde Zutat: Bananen erhalten viele Inhaltsstoffe, darunter Magnesium, Kalium und Vitamine. Bildrechte: colourbox

Für den Ausbackteig das Mehl mit dem Ei, dem Eigelb und dem Wasser mit einem Schneebesen zu einem Teig verarbeiten, kurz ruhen lassen. Das Pflanzenöl in einem Topf auf 180° C erhitzen.



Für das Karamell das Keim- und Sesamöl erhitzen. Zucker dazugeben und unter vorsichtigem Rühren hellbraun karamellisieren, warm halten. Bananen jeweils quer in vier Stücke schneiden. Die Bananenstücke nach und nach durch den Teig ziehen und im heißen Pflanzenöl drei Minuten lang goldbraun frittieren. Dann mit Sesamsamen in dem Karamell wenden. Die Bananenstücke für wenige Sekunden in Eiswasser tauchen und das Karamell erkalten lassen.