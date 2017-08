Die Eier in einer Schüssel aufschlagen und zusammen mit den Kräutern, dem Parmesan, den Chiliwürfeln, etwas Zitronenabrieb, Salz und Pfeffer gut verquirlen. Die Feigen waschen, putzen und in Spalten schneiden. Den Fenchel waschen, putzen und fein würfeln. Die Butter bei mittlerer Temperatur in einer beschichteten Pfanne erhitzen und den Zucker leicht karamellisieren lassen. Die Feigenspalten und die Fenchelwürfel zugeben und einige Minuten gut durchschwenken. Die Chorizo dazugeben und die Ei-Mischung darübergießen. Alles zusammen zu einer Tortilla braten. Vor dem Servieren etwas Meersalz über die Tortilla streuen und das Olivenöl darüberträufeln. Die Tortilla halbieren und auf vorgewärmten Tellern anrichten. Mit etwas Rucola garnieren.

Für den Dip das Eigelb, den Essig und die geviertelte Knoblauchzehe in einen hohen Rührbecher füllen und mit einem Stabmixer pürieren. Unter stetigem Weitermixen das Olivenöl in einem feinen Strahl einlaufen lassen. Die Mayonnaise mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen und abschließend den Limettenabrieb unterrühren. Abschließend nochmals abschmecken.



Für die Gambas den Knoblauch schälen und vierteln. Die Gambas unter fließendem Wasser kurz abwaschen und trocken tupfen. Die Chilischoten waschen, Kerne und Seitenwände entfernen und in kleine Streifen schneiden.



Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Gambas in dem Öl anbraten. Mit dem Cognac ablöschen und flambieren. Restliches Öl, Knoblauch und den Chilistreifen zugeben und weitere ca. 1-2 Minuten garen.



Die Gambas mit etwas heißem Öl und Knoblauch in kleinen Schälchen servieren.



Für die Pimientos in einer Pfanne reichlich Olivenöl erhitzen, die Pimientos hineingeben und unter Rühren braten, bis die Haut an einigen Stellen Blasen wirft. Mit Meersalz bestreuen und heiß servieren.