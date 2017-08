*Was ist "Ahi Poke Bowl"? Hierzulande würde man wohl Fischtopf mit Reis sagen. Das Rezept stammt aus Hawaii. Der Fisch (original ist es roter Thunfisch in Sushi Qualität) wird mariniert und mit frischem Gemüse und Reis in einer Schüssel angerichtet. Frisch. Lecker. Praktisch.

Ist die Trendfrucht des Sommers: Avocado. Bildrechte: colourbox.com

Den Fisch in 1,5 cm große Würfel schneiden. Für die Marinade, die Sojasauce mit dem Öl und 2 EL fein ringelig geschnittenen Frühlingszwiebeln vermengen.



Die Fischstücke in einer Schüssel gut mit der Marinade mischen, sodass alle Würfel gleichmäßig bedeckt sind. Während die restlichen Zutaten zubereitet werden, den Fisch mit Frischhaltefolie abgedeckt in den Kühlschrank stellen. Den Sesam in einer Pfanne ohne Öl kurz bei mittlerer Hitze anrösten, bis er zu duften beginnt bzw. sich golden färbt.



Die Schalotten in gleichmäßig feine Ringe schneiden. Die Schalotten in einer Pfanne mit Öl bei mittlerer Hitze solange rösten/frittieren, bis sie goldgelb bis hellbraun sind. Die Schalotten auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. Den Knoblauch längs in gleichmäßige, dünne Scheiben schneiden. Jegliche Zwiebelrückstände aus der Pfanne entfernen, etwas Öl zugeben, sodass der Knoblauch mit Öl bedeckt ist, bei mittlerer Hitze golden bis hellbraun rösten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.



Avocado halbieren, Kern entfernen, mit einem Löffel aus der Schale heben und klein würfeln. Für die Mayonnaise, scharfe und süße Chilisauce mit etwas Salz gut vermischen.