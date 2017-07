Die Pilze putzen, ggf. halbieren oder in Scheiben schneiden. 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen und die Pilze darin anbraten.

Den Salat in Gläsern anrichten. Burrata portionieren und jeweils ein Stück in die Mitte des Salats setzen. Pinienkerne darübergeben, mit Basilikum garnieren und mit frisch geröstetem Ciabatta reichen.

Romana-Salat und Käse harmonieren hervorragend. Bildrechte: Colourbox.de

Vom Romana-Salat den Strunk entfernen. Blätter waschen, trockenschwenken und mundgerecht zerpflücken.



Baguette grob würfeln und Bacon in Streifen schneiden. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und den Bacon darin anbraten.



noblauch abziehen, pressen und dazugeben. Bacon herausnehmen und auf Küchenkrepp legen. Brotwürfel in der Speckpfanne goldgelb anrösten.



Für das Dressing, Olivenöl und Mayonnaise verrühren und mit Zucker, Salz und Pfeffer würzen.



Die Salatblätter und den Weißkohl mit dem Dressing mischen und als erste Schicht in Gläser füllen. Dann die Brotwürfel dazu geben wieder eine dünne Schicht Salat einfüllen. Den Speck etwas zerbröseln, Parmesan in Späne hobeln und alles darüber geben. Fertig!