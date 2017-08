Zubereitung Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Flocken, Nüsse und Kerne vermengen. Die Tonkabohne reiben und dazugeben. Olivenöl und Honig in einem kleinen Topf langsam erhitzen und einmal kurz aufkochen. Die heiße Mischung über die Flocken gießen, die Kokoschips dazugeben und alles gründlich vermengen. Die Mischung auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech verteilen und andrücken. Das Blech ins untere Drittel des vorgeheizten Ofens geben und 30–40 Minuten backen. Nach etwa der Hälfte der Zeit alles einmal gut durchmischen, damit das Granola schön knusprig wird. Aus dem Ofen nehmen, gut auskühlen lassen, in Stücke brechen und in einem luftdicht verschließbaren Behälter aufbewahren. Mit Joghurt und Früchten servieren.

Die Eigelbe aufschlagen.

Die Butter in einem kleinen Topf bei geringer Hitze schmelzen lassen, so dass sich die Molke von der Butter trennt. Molke abschöpfen. Dann vom Herd nehmen.



Eine Metallschüssel in ein heißes Wasserbad hängen. Die Eigelbe mit Weißwein mit dem Schneebesen hell- und dickschaumig aufschlagen. Dann nach und nach die Butter vorsichtig in einem dünnen Strahl dazu fließen lassen. Die Hollandaise mit Salz und Pfeffer abschmecken. In eine vorgewärmte Sauciere füllen, warm halten.



Für die Eier, das Wasser in einem großen Topf mit Essig und Salz aufkochen. Dann die Hitze reduzieren, so dass die Wassertemperatur knapp unter dem Siedepunkt gehalten wird. Die Eier nacheinander in einer Tasse aufschlagen und vorsichtig im Wasser ca. 6 – 7 Minuten garen. Mit einer Schaumkelle heraus nehmen.



In der Zwischenzeit Brot toasten und den Bacon knusprig braten.