Kichererbsen über Nacht einweichen. Am nächsten Tag durch ein Sieb abgießen. Schalotte und Knoblauch schälen und würfeln. Olivenöl in einem Topf erhitzen, Schalotte und Knoblauch darin anschwitzen, Kichererbsen und Gewürze dazugeben, die Gemüsebrühe angießen. Alles aufkochen, die Hitzezufuhr reduzieren und 45 Minuten köcheln lassen. Anschließend mit einer Gabel zerdrücken und komplett auskühlen lassen. Eigelb und Butter untermischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Aus der Masse Kugeln formen und im Öl ausbacken. Joghurt und Zitronensaft vermengen, die Granatapfelkerne unterrühren. Minze hacken und ebenfalls unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken und zu den Falafeln servieren.

Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Aubergine der Länge nach halbieren, das Fruchtfleisch längs einschneiden, salzen und im Ofen 30 Minuten garen. Herausnehmen und den Ofen auf Grillfunktion oder 250 °C Oberhitze vorheizen. Panko, Cheddar, Butter und Kurkuma gut vermengen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und auf die Aubergine streichen. 5 Minuten unter dem Grill goldgelb gratinieren. Rosinen in etwas warmem Wasser einweichen, durch ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Hirse nach Packungsangaben garen. Olivenöl in einem Topf erhitzen und das Hackfleisch darin feinbröselig anbraten. Rosinen und Hirse zugeben, kurz vermengen. Minze fein schneiden oder hacken und mit dem Limettensaft und den Granatapfelkernen zur Hirse geben. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken und zur Aubergine servieren.

Zwiebeln halbieren und in ca. 1,5 cm breite Scheiben schneiden. Mit Zimt, Safran, Rosinen, Salz, Lorbeer und Brühe in einer feuerfesten Form mischen. Keulen am Gelenk durchtrennen, mit einer Gabel mehrmals einstechen, salzen und ebenfalls in eine feuerfeste Form geben. Beides im vorgeheizten Ofen auf der untersten Leiste bei 225 °C (Umluft bei 200 °C, 20 Minuten) garen. Honig, Paprikapulver und Kümmel mischen und die Hähnchenteile nach 15 Minuten damit bepinseln.



Inzwischen Minze fein schneiden und mit Joghurt und Salz verrühren. Hähnchen mit den Zwiebeln anrichten. Pistazien darüber streuen. Mit Joghurt servieren. Dazu passt warmes Fladenbrot.



Guten Appetit!