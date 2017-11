Profikoch Jörg Färber im MDR um 4-Studio. Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Zur Person In der Küche steht Jörg Färber, Koch, Berufsfeuerwehrmann, Weltmeister und begeisterter Gärtner. Der Leipziger steht für eine regionale und unkomplizierte Küche, die sich auch durch internationale Trends und Einflüsse immer wieder neu erfindet.



Eine solide Ausbildung erhielt er in der Hotelgastronomie der Messestadt, verfeinerte er seinen Stil in einem Hamburger Sterne-Lokal, kochte in Spitzen-Restaurants in Italien und Kanada.



Nach seinen Wanderjahren heuerte er bei der Leipziger Berufsfeuerwehr an – rettet seitdem Menschen, hilft Verletzten und ist nebenbei einer der sportlichsten Feuerwehrmänner. Der Zweimetermann gewann mehrfach die Weltmeisterschaften der Retter in New York, Vancouver und Belfast. In seinem Dienstalltag verwöhnt er Jörg Färber seine Kameraden regelmäßig mit dem Besten, was Markt und Budget hergeben, kocht immer frisch – oft deftig – manchmal sogar mit selbst gezogenem Gemüse aus seinem Leipziger Schrebergarten.