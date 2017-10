Den Ofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Kartoffeln und Kürbis schälen und in nicht zu dünne Scheiben schneiden oder hobeln. Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Die Butter in einem Topf schmelzen lassen und darin die Zwiebelwürfel und den Knoblauch anbraten. Von der Sahne 5 EL beiseite nehmen. Anschließend Brühe, Sahne, Tomatenmark und Gewürze zu den Zwiebeln geben, anschwitzen und dann die Kartoffeln und Kürbis dazugeben und 5 Minuten köcheln lassen. Kurz vor Ende der Kochzeit die Pilze zufügen und unterrühren. Die Kartoffelmischung in eine Auflaufform geben. Den Hüttenkäse mit der restlichen Sahne verrühren, etwas Salz dazugeben und auf dem Kuchen verteilen. Im Ofen ca. 40 Minuten backen.

Lecker, vielseitig und narhaft, Süßkartoffeln sind Alleskönner und landen auch hierzulande immer häufiger als Zutat auf dem Teller. Bildrechte: Colourbox.de

Den Backofen auf 200 Grad, Ober-/ Unterhitze vorheizen. Süßkartoffeln gründlich waschen. Kartoffeln mit 2 EL Olivenöl bestreichen und rundherum mit Salz und Pfeffer einreiben. Aus Backpapier 4 Bögen (à etwa 40 x 30 cm) zuschneiden. Jede Kartoffel in ein Stück Backpapier wickeln und mit Küchengarn zusammenbinden. Kartoffeln auf einem Backblech im Ofen etwa 40 Minuten gar backen.



Inzwischen den Spinat putzen und waschen. Knoblauch und Ingwer schälen und fein hacken. 1 EL Öl in einem Topf erhitzen, Knoblauch darin anbraten. Ingwer und Ras el-Hanout dazugeben und kurz mitbraten. Spinat tropfnass dazugeben und zusammenfallen lassen. Vom Herd nehmen und mit Salz und Pfeffer würzen. Lauchzwiebeln waschen, in dünne Ringe schneiden und unter den Spinat heben. Falls sich viel Flüssigkeit gesammelt hat, den Spinat im Sieb kurz abtropfen lassen.



Pilze putzen und je nach Größe kleiner schneiden. Restliches Öl in einer Pfanne erhitzen, Pilze darin scharf anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Feta-Käse abtropfen lassen und grob zerbröseln. Den Granatapfel halbieren und die Kerne herauslösen. Pistazien grob hacken. Minze abspülen, trocken schütteln, die Blätter von den Stielen zupfen. Sahnejoghurt mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, Safran und Petersilie verrühren. Abschmecken.



Backofengrill vorheizen. Kartoffeln aus dem Backpapier nehmen, längs einschneiden und den Spalt vorsichtig auseinanderdrücken. Kartoffeln in eine ofenfeste Form legen und mit Spinat, Pilzen und Feta füllen. Unter dem vorgeheizten Grill etwa 3–5 Minuten überbacken. Herausnehmen, mit Granatapfelkernen, gehackten Pistazien und Minze bestreuen. Zusammen mit dem Joghurt servieren.