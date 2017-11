Rezept Neue Burger braucht das Land

Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Den Spitzkohl putzen und in Streifen schneiden. Die Karotten schälen und ebenfalls in dünne Streifen schneiden. Beides in eine Schüssel geben. Das Mangopüree, den Ahornsirup, den Senf, den Balsamico, das Sonnenblumenöl, die saure Sahne und etwas Salz in einer Schüssel verrühren. Das Dressing über die Gemüsestreifen gießen und alles gut vermengen. Den Salat in den Kühlschrank stellen und 2 Stunden durchziehen lassen. Die Walnusskerne in einer heißen Pfanne ohne Fettzugabe rösten, bis sie aromatisch duften. Dann auf einem Teller verteilen und abkühlen lassen.



Die Salatgurke waschen, entkernen und in dünne Streifen schneiden. Die Mango schälen und ebenfalls in dünne Streifen schneiden. Beides zu dem marinierten Salat geben. Den Schnittlauch waschen, in feine Röllchen schneiden und über den Salat streuen. Alles locker vermengen und nochmals mit Balsamico und Salz abschmecken. Den Karotten-Kraut-Salat am besten in kleine Weckgläser füllen und als Beilage zum Burger servieren.