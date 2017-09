Den Backofen auf 80 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Paprika waschen, Kerngehäuse entfernen und fein würfeln. Schalotten und Knoblauch schälen und fein würfeln. Die Chili ebenfalls fein würfeln. Öl in einer Pfanne erhitzen, Schalotte und Knoblauch darin anschwitzen. Paprika und Chili dazugeben, kurz aufkochen und die restlichen Zutaten unterrühren. Etwa 10 Minuten köcheln lassen, bis eine kompakte Konsistenz erreicht ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für die Pesto-Kruste alle Zutaten vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fleisch waschen, trocken tupfen, mit Salz & Pfeffer würzen und im vorgeheizten Ofen 20 Minuten darin ruhen lassen. Etwas Öl in eine Pfanne geben und das Fleisch auf jeder Seite 1 Minuten scharf anbraten. Den Backofen auf Grillfunktion stellen. Das Fleisch aus der Pfanne, die Pestomasse auf das Fleisch streichen und unterm Grill gratinieren lassen. Das Rumpsteak mit dem Paprika-Ragout anrichten.

Gnocchi nach Packungsangabe in Salzwasser garen. Die Salami fein würfeln. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Salami, Zwiebel und Knoblauch darin anbraten. Die Bohnen durch ein Sieb abgießen, abtropfen lassen und in die Pfanne geben.



Rosmarin dazugeben und die Bohnen erhitzen. Bohnen und Gnocchi in einer Schüssel vermengen. Gorgonzola, Milch, Essig, Olivenöl und Chilisauce zu einem Dressing rühren. Über die Gnocchi geben und gut vermengen. Der Salat schmeckt kalt und lauwarm.