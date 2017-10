Zutaten für 4 Personen

4 Kalbsschnitzel (à 160 g)

Salz

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

2-3 Eier

1 Tasse Weizenmehl Type 405

1-2 Tassen Semmelbrösel

Ca. 100 ml Sonnenblumenöl

2 EL weiche Butter

Zum Anrichten

2 Zitronen

4 Leon Wraps (Zitronenserviertücher)

Zubereitung

Jedes Kalbsschnitzel einzeln in einen großen Gefrierbeutel legen und mit einem Fleischklopfer oder einem Topfboden behutsam gleichmäßig dünn klopfen. Die Eier aufschlagen, etwas Salz dazugeben und mit einem Stabmixer fein mixen. Die glatt gemixten Eier in einen tiefen Teller geben. Das Weizenmehl und die Semmelbrösel in zwei weitere tiefere Teller oder Fleischplatten geben. Voilà – das ist die sogenannte Panierstraße. Die Kalbsschnitzel von beiden Seiten mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen.

Bildrechte: MDR/Jens Trocha Das erste Kalbsschnitzel mit etwas kaltem Wasser besprenkeln, dann sofort in Weizenmehl wenden. Das überschüssige Weizenmehl abklopfen und das Schnitzel vorsichtig in das Ei legen, wenden und kurz abtropfen lassen. Anschließend in den Semmelbrösel wenden, bis es vollständig bedeckt ist. Die Semmelbrösel leicht festdrücken, damit sie gut am Fleisch haften. Die restlichen Kalbsschnitzel auf diese Weise panieren.



Das Sonnenblumenöl in einer Pfanne erhitzen und die panierten Schnitzel darin bei mittlerer Hitze goldgelb ausbacken, dabei nur einmal wenden. Zum Schluss die Butter zugeben und die Schnitzel noch einmal kurz wenden, dann heraus nehmen und auf Küchenkrepp kurz abtropfen lassen.

Anrichten

Die Zitronen halbieren, in je 1 Lemon Wrap einschlagen und mit einem Band verknoten. Den Kartoffel- Gurken-Salat und die Wiener Schnitzel auf 4 Teller verteilen und die Zitronenpäckchen dazu reichen.

Zutaten für 4 Personen

Bildrechte: MDR/Jens Trocha 2 Salatgurken

2 EL Crème fraîche

2 EL Sauerrahm

2 EL Obstessig

2 EL Dill, gehackt

Salz, Pfeffer

2 EL Zucker

Zubereitung



Die Gurken schälen, halbieren, in Scheiben schneiden, salzen und etwas ziehen lassen. Dann etwas ausdrücken. Aus Crème fraîche, Mayonnaise, Obstessig, Dill und Zucker ein Dressing herstellen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten für 4 Personen

Lecker und gesund: Haselnüsse. Bildrechte: Colourbox 3 Scheiben Vollkorntoast

60 g Haselnusskerne

4 Schnitzel (Hähnchen, Pute, Kalb)

Salz, frisch gemahlener Pfeffer

4 EL Mehl

2 Eier

2 EL Öl

Zubereitung



Das Toastbrot würfeln und mit den Nüssen in einer Küchenmaschine mittelfein mahlen. Die Schnitzel waschen, trockentupfen, salzen und pfeffern. In Mehl wenden, durch die verquirlten Eier ziehen und anschließend mit den Nüssen panieren. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Schnitzel goldgelb ausbacken. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Tipp: Anstelle von Haselnüssen können alternativ auch Haferflocken, Pistazien oder Cornflakes verwendet werden.

Zutaten für 4 Personen

Landen immer häufiger als Zutat auf dem Teller: Sesamkörner. Bildrechte: Colourbox.de 60 g Sesamsamen

4 Tofuscheiben

Salz, frisch gemahlener Pfeffer

4 EL Mehl

2 Eier

2 EL Öl

Zubereitung



Die Tofuscheiben salzen und pfeffern. In Mehl wenden, durch die verquirlten Eier ziehen und anschließend mit dem Sesam panieren.



In einer Pfanne Öl erhitzen und die Tofu Schnitzel goldgelb ausbacken. Anschließend auf Küchenpapier abtropfen lassen.

Zutaten für 4 Personen

4 Kalbsschnitzel (à 160 g)

Salz

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

2-3 Eier

1 Tasse Weizenmehl Type 405

60 g geriebener Parmesan

Ca. 100 ml Sonnenblumenöl

Zubereitung



Das Fleisch wie in Rezept 1 vorbereiten. In einem tiefen Teller die verquirlten Eier mit dem fein geriebenen Parmesan vermengen.



Nun das Fleisch zunächst in Mehl wenden, dann durch die Eier-Parmesan-Mischung ziehen und anschließend in einer mit Öl erhitzen Pfanne goldgelb ausbacken. Aus der Pfanne nehmen und das überschüssige Fett auf einem Küchenpapier abtropfen lassen.