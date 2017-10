Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Das Fleisch waschen, trocken tupfen und in Streifen schneiden. Die Schalotte schälen und fein würfeln. Beides beiseitestellen. Die Maronen je nach Größe halbieren. Die Butter bei mittlerer Temperatur in einer Pfanne gut erhitzen. Die Fleischstreifen hineinlegen, leicht salzen und gut anbraten, allerdings nicht durchbraten. Die Fleischstreifen aus der Pfanne nehmen und beiseitestellen. Dann die Schalottenwürfel und die Maronen zugeben und glasig schwitzen. Die Pilze zugeben und ebenfalls anbraten.



Alles mit dem Weißwein ablöschen und mit der flüssigen Sahne aufgießen. Die Sauce etwas einköcheln lassen. Dann die Fleischstreifen zurück in die Pfanne geben. Die Pfanne an den Herdrand ziehen und das Geschnetzelte in der mit einem Deckel verschlossenen Pfanne ziehen lassen, bis das Fleisch durchgegart ist. Alles mit Salz, frisch gemahlenem Pfeffer, einem Spritzer Zitronensaft und etwas frisch geriebener Zitronenschale würzen.