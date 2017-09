Schneiden, schreddern, mixen, kneten – die Küchenmaschine ersetzt im Haushalt Messer, Pürierstab, Quirl und Kochplatte und vor allem: sie spart Zeit und Kraft. Was die Geräte am Ende wirklich können ist je nach Hersteller sehr unterschiedlich.

Grundsätzlich hat die Arbeitserleichterung ihren Preis. Einfache Geräte sind etwa unter 100 Euro zu bekommen, wer mehr will, muss durchaus über 900 Euro auf den Tisch legen. Küchenmaschinen sind generell und unabhängig vom Hersteller relativ laut. Viele Nutzer stört außerdem, dass die Maschine und ihre einzelnen Aufsätze aufwendig geputzt werden müssen.

Die Zwiebel abziehen und halbieren. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Zwiebel in den Mixtopf geben – 3 Sekunden/Stufe 5 zerkleinern. Mit dem Spatel nach unten schieben. Butter zugeben – 2 Minuten/ 120°C/Stufe 1 anschwitzen. Erbsen, Sahne, Salz, Pfeffer und 900 g Wasser zugeben – 15 Minuten/Varoma/Stufe 1 ohne Messbecher garen.

Inzwischen Krabben mit dem Schnittlauch, Zitronensaft, Olivenöl, etwas Salz und Pfeffer in einer Schüssel mischen. Messbecher einsetzen und die Suppe 20 Sekunden/Stufe 5-9 schrittweise ansteigend pürieren. Die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken, anschließend in Schalen anrichten. Die Krabben auf der Suppe verteilen und heiß servieren.

Die Möhren waschen, schälen und in 3 cm lange Stücke schneiden. Zucchini und Aubergine waschen, putzen, längs halbieren und in 3 cm lange Stücke schneiden. Zwiebel und Knoblauch abziehen und halbieren. Thymian und Salbei waschen und trocken schütteln. Möhren in den Mixtopf geben – 10 Sekunden/Stufe 5 zerkleinern. Mit dem Spatel nach unten schieben. Zucchini und Aubergine zugeben – 10 Sekunden/Stufe 5 zerkleinern und umfüllen.