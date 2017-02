Zutaten für 4 Personen:

Marinade:

1 Bio-Zitrone

1 Chilischote

1 Knoblauchzehe

1 Zweig frischer Rosmarin

8 EL Olivenöl

Chorizospieß Bildrechte: Jens Trocha/MDR Spieße:

4 Chorizo

400 g Schweinefilet

4 dicke Scheiben durchwachsener Bauchspeck

1 Kugel Scamorza (italienischer Kuhmilchkäse)

1 Hand voll getrocknete Tomaten (ca. 100 g)

16 Salbeiblätter

8 Schaschlik-Spieße

Etwas Öl zum Anbraten

Zubereitung:

Aromatische Kräuter wie Salbei und Rosmarin geben der Marinade einen feinen Geschmack. Bildrechte: MDR/Daniela Dufft Marinade:

Die Schale der Zitrone abreiben und den Saft auspressen. Die Chilischote entkernen und fein würfeln. Die Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Die Rosmarinnadeln abzupfen und ebenfalls fein hacken. Aus Zitronenabrieb und -saft, den Chili- sowie Knoblauchwürfeln, Rosmarin und Olivenöl eine aromatische Marinade mischen.

Spieße:

Die Chorizo, das Filet, den Speck und den Scamorza in mundgerechte Stücke schneiden. Die Tomaten evtl. halbieren. Alle Zutaten sowie die Salbeiblätter abwechselnd und gleichmäßig auf die Spieße stecken. Diese anschließend nebeneinander in eine flache Schüssel legen und mit der Marinade übergießen. Die Schüssel gut mit Frischhaltefolie abdecken und die Spieße über Nacht im Kühlschrank marinieren. Am nächsten Tag die Spieße entweder grillen oder in einer Pfanne mit etwas Öl erhitzen und darin braten.

Anrichten:

Je vier Spieße auf vorgewärmten Tellern anrichten.

Zutaten für 4 Personen:

Bratwurst-Brät bildet die Füllung. Bildrechte: Jens Trocha/MDR Bratwurst-Saltimboccas:

4 große rohe Bratwürste

16 Scheiben Schinken (am besten Parmaschinken)

16 Salbeiblätter

3 EL Butter

Zitronenkartoffeln:

700 g kleine, festkochende Kartoffeln

1 EL Butter

5 Knoblauchzehen

1/2 Bio-Zitrone

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

Salbeiblätter zum Anrichten

Zubereitung:

Saltimbocca Bildrechte: MDR/Jens Trocha Bratwurst-Saltimboccas:

Den Wurstdarm aufschneiden und das Brät herausdrücken. Brät in kleine Fladen formen. Auf jeden Brät-Fladen ein Salbeiblatt legen und dann mit einer Scheibe Schinken umwickeln. Die Butter bei mittlerer Temperatur in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Wurstpäckchen in Butter braten. Anschließend die Bratwurst-Saltimboccas auf einen ofenfesten Teller legen und im auf 80 °C vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze) warm halten.

Wenn man mit Bio-Zitronen kocht, kann man ohne Sorge auch die Schale verwenden. Bildrechte: colourbox.com Zitronenkartoffeln:

Die Kartoffeln ungeschält in Salzwasser weich kochen, anschließend abgießen, etwas abkühlen lassen und schälen. Die Pellkartoffeln in Ecken schneiden und mit Butter in der Pfanne, in der das Fleisch gebraten wurde, anbraten. Die Knoblauchzehen schälen und halbieren, die Zitrone in Scheiben schneiden. Beides zu den Kartoffeln in die Pfanne geben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Vor dem Servieren die Bratwurst-Saltimboccas zu den Kartoffeln in die Pfanne geben und alles zusammen nochmals gut durchschwenken.

Anrichten:

Die Bratwurst-Saltimboccas mit den Zitronenkartoffeln auf die vorgewärmten Teller verteilen und mit Salbeiblättern garnieren.

Zutaten für 4 Personen:

1 Tasse weiße Bohnen, eingeweicht 12 Stunden

0,2 l Gemüsebrühe

2 EL Butter

1 EL Räucheröl

½ TL Paprikapulver, geräuchert

2 Schalotten

80 g Pancetta

2 EL Balsamicoessig

1 EL Balsamicosirup

Meersalz

Zubereitung

Die Bohnen ca. eine Stunde in genügend Wasser weich kochen, dann abgießen. Die geschälten Schalotten und Pancetta würfeln und in der Butter anbraten, bis die Würfel leicht braun werden.

Bohnen zugeben und mit der Brühe aufgießen und aufkochen. Restliche Zutaten zugeben und mit einem Mixer sehr fein pürieren. Mit Meersalz abschmecken.