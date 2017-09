Alle sechs Minuten geschieht in dieser Stadt ein Verbrechen. Damit ist Leipzig die zweitgefährlichste Stadt Deutschlands. Zentrum der Kleinkriminalität, mitteldeutscher Umschlagplatz für Drogenhändler und Autoschieber.

Auch wenn die Zahlen andere sind – in benachbarten Ballungszentren wie Magdeburg oder Erfurt ist die Lage ähnlich. Das Ergebnis: Waffenläden und Security-Firmen haben Rekord-Umsätze, Selbstverteidigungskurse boomen. "MDR um 4" hat Leipzigs Polizeipräsidenten Bernd Merbitz eingeladen und möchte wissen: Wie sicher sind wir? Was tut die Polizei? Was können wir selbst tun für ein Leben ohne Angst?