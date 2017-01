Doch, was ist Gluten? Ein sogenanntes Klebereiweiß, das in großen Mengen in Weizen und Dinkel vorkommt, in geringeren Mengen aber auch in zahlreichen anderen Getreidesorten. Gluten ist damit in einer Vielzahl von Back- und Teigwaren enthalten. Betroffene müssen auf andere Nahrungsmittel ausweichen, z.B. Mais, Reis und Kartoffeln und "das Kleingedruckte" auf den Packungen genau studieren. Glutenfreie Nudeln z.B. sind keine Seltenheit mehr. Andere Mehlsorten sind: Buchweizenmehl, Maismehl, Reismehl, Kastanienmehl, Amarant-Mehl und zum Binden der Flüssigkeit im Teig gibt es das Johannesbrotkernmehl.