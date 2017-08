Bei Dienstleistungen der Banken etwa im Rahmen der Kontoführung fallen jede Menge Gebühren an. Einige dieser Gebühren sind jedoch unzulässig. Immer wieder stellen Gerichte auf Klage von Verbraucherzentralen oder einzelner Kunden fest, dass bestimmte Gebühren zu Unrecht verlangt wurden. Haben Kunden solche unzulässigen Gebühren an ihre Bank bezahlt, dann können sie Rückzahlung verlangen. Dazu müssen sie aber ihre Ansprüche bei der Bank geltend machen, denn von sich aus zahlen Banken nichts zurück.

Sind Kontoführungsgebühren zulässig?

Für ein Girokonto darf die Bank/Sparkasse Kontoführungsgebühren verlangen.

Bei Kreditverträgen (Darlehen) hingegen ist eine Kontoführungsgebühr nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes (Urteil vom 9.5.2017, Az.: XI ZR 308/15) unzulässig und kann zurückgefordert werden, soweit der Anspruch noch nicht verjährt ist. Nähere Informationen der Verbraucherzentrale und einen Musterbrief für die Rückforderung finden Sie hier.

Sind Gebühren für Einzahlungen und das Zählen von Münzgeld zulässig?

Solche Gebühren darf das Geldinstitut verlangen. Inzwischen verlangen viele Banken für Bareinzahlungen eine Gebühr. Bei Einzahlung von Münzen wird meist noch eine zusätzliche Gebühr erhoben, die beträchtlich sein kann. Aufgrund der EU-Richtlinie zur Münzgeldprüfverordnung, die Anfang 2015 in deutsches Recht umgesetzt wurde, müssen Banken nun die Echtheit der abgegebenen Münzen prüfen. Dazu müssen sie sich neue Geräte anschaffen oder externe Dienstleister beauftragen. Das kostet Geld, das viele Banken mit besonderen Gebühren für Münz-Einzahlungen wieder reinholen wollen. Daher gilt: Bargeld lieber zum Einkauf verwenden!

Kann die Bank/Sparkasse eine Gebühr für das Geldabheben vom Automaten mit der EC-Karte (Girocard) verlangen?

Obacht, zunehmend mehr Banken verlangen Gebühren für das Geldabheben vom Automaten mit der EC-Karte. Bildrechte: IMAGO Die Banken können dafür Gebühren verlangen, wovon zunehmend mehr Banken Gebrauch machen. Bei den meisten Geldinstituten ist das Abheben von Bargeld am Automaten derzeit aber noch kostenlos, jedenfalls für eine bestimmte Zahl von monatlichen Abhebungen. Allerdings gilt das nur bei den Automaten des betreffenden Geldinstituts und der mit ihm verbundenen Banken. Dazu haben die Geldinstitute mehrere Geldautomaten-Verbünde gebildet. Kunden einer Sparkasse und Volksbank heben daher oft bei anderen Sparkassen beziehungsweise Volksbanken ebenfalls kostenlos oder zumindest günstiger Geld ab, die Privatbanken haben sich zu den Verbünden Cash-Group und Cashpool zusammengeschlossen.



Bei fremden Banken können Gebühren anfallen, die aber rechtzeitig auf dem Bildschirm angezeigt werden, sodass der Vorgang noch abgebrochen werden kann.



Da die Gebühren im Schnitt vier Euro betragen macht es Sinn, sich vorher zu erkundigen, wo man kostenfrei abheben kann.



Im Ausland gelten eigene Regelungen, über die man sich vor der Abreise bei der Bank informieren sollte.

Darf die Bank Gebühren für einen Kontoauszug verlangen?

Für das Zusenden der Kontoauszüge per Post kann das Geldinstitut Gebühren verlangen. Bildrechte: IMAGO Banken müssen ihren Kunden grundsätzlich die Möglichkeit geben, zumindest auf einem Weg kostenlos einen Kontoauszug pro Monat zu erhalten. Dafür genügt aber die Möglichkeit, einen Abruf online zu ermöglichen oder am Kontoauszugsdrucker den Auszug erstellen zu können. Wünscht der Kunde eine Zusendung per Post, kann die Bank dafür Gebühren verlangen.



Das gilt allerdings nicht für sog. Zwangskontoauszüge, die versandt werden, wenn der Kunde den Kontoauszug nach 3 Monaten noch nicht abgerufen hat. Hierfür und für die vierteljährlich von der Bank zu versendenden Rechnungsabschlüsse darf sie keine Gebühren verlangen, da die Bank damit eine eigene Pflicht erfüllt.



Für einen auf Wunsch des Kunden nachträglich erstellten Kontoauszug kann eine extra Gebühr verlangt werden, die aber angemessen sein muss. So stellte beispielsweise der Bundesgerichtshof in einem aktuellen Urteil vom 17. Dezember 2013 (Az.: XI ZR 66/13) fest, dass von einer Bank berechnete Gebühren in Höhe von 15 Euro deutlich zu hoch seien.

Erst kürzlich hat der BGH entschieden, dass Banken nicht pauschal für jede SMS-TAN eine Gebühr kassieren dürfen. Bildrechte: dpa Wer beim Online-Banking das Handy nutzt, um sich die Transaktionsnummer per SMS zusenden zu lassen (SMS-TAN), muss dafür häufig Gebühren bezahlen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun entschieden, dass Banken und Sparkassen nicht pauschal für jede SMS, mit der sie eine TAN verschicken, eine Gebühr kassieren dürfen (Urteil vom 25. Juli 2017, Az. XI ZR 260/15).



Wenn z. B. auf Grund eines begründeten "Phishing"-Verdachts oder wegen der Überschreitung ihrer zeitlichen Geltungsdauer die TAN nicht verwendet wird oder wenn die TAN zwar zur Erteilung eines Zahlungsauftrags eingesetzt werden soll, dieser aber der Bank wegen einer technischen Fehlfunktion gar nicht zugeht, kann kein Entgelt verlangt werden. Differenziert die Gebühren-Klausel nicht entsprechend, so ist sie unwirksam und ein Entgelt für SMS-TAN's kann nicht verlangt werden. Haben Sie in diesem Fall Entgelte an Ihre Bank bezahlt, können Sie diese zurückfordern. Das gilt für alle Gebühren ab dem Jahr 2014; frühere Zahlungen sind verjährt.

Darf die Bank Bearbeitungsgebühren für einen Kredit verlangen?

Gut zu wissen: Für Verbraucherkredite bereits bezahlte Bearbeitungsgebühren können zurückgefordert werden. Bildrechte: Colourbox.de Banken dürfen von ihren Kunden keine Bearbeitungsgebühren für Verbraucherkredite verlangen. Entsprechende Klauseln in den Kreditverträgen seien unwirksam, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am 13.5.2014 (Az. XI ZR 170/13, XI ZR 405/12).



Den Urteilen zufolge sind die Entgelte unzulässig, weil Banken Kreditanträge aus eigenem Geschäftsinteresse ohnehin bearbeiten und laut Gesetz nur Zinsen erheben dürfen. Gezahlte Bearbeitungsgebühren können zurückgefordert werden, soweit die Zahlung frühestens 2014 erfolgt ist. Bei Zahlungen in 2013 oder früher ist eine Rückforderung wegen Verjährung (3 Kalenderjahre nach Zahlung) nicht mehr möglich. Einen Musterbrief der Verbraucherzentrale für die Rückforderung finden Sie hier.



Mit den weiteren Urteilen vom 4. Juli 2017 in den Verfahren XI ZR 562/15 und XI ZR 233/16 hat der BGH auch für Unternehmerdarlehen festgestellt, dass die Vereinbarung laufzeitunabhängiger Bearbeitungsentgelte mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung nicht zu vereinbaren und deshalb unwirksam ist.

Darf die Bank ein pauschales Entgelt für geduldete Überziehungen des Kontos verlangen?

Aufgrund der hohen Zinsen ist es nicht empfehlenswert, Dispokredite zu nutzen. Bildrechte: IMAGO Viele Banken räumen ihren Kunden ein Limit ein, bis zu dem sie ihr Girokonto überziehen dürfen. Es ist aber nicht empfehlenswert, diese Dispokredite zu nutzen, denn die Zinsen sind meist sehr hoch. Überziehen die Kunden ihr Konto über das Dispolimit hinaus, verlangen einige Banken noch höhere Zinsen dafür, dass sie diese Überziehung dulden. Einige Banken haben sogar einen Mindestbetrag für eine geduldete Überziehung verlangt. Sie verzichten nur dann darauf, wenn die Sollzinsen den Mindestbetrag übersteigen. Hat ein Kunde keinen Dispo, gilt jedes Minus als geduldete Überziehung. Selbst ein Minibetrag im Minus löst die Pauschalgebühr aus und wird zur Kostenfalle.



Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 25. Oktober 2016 (Az. XI ZR 9/15 und XI ZR 387/15) entschieden, dass dieses Entgelt unzulässig ist, weil mit diesem unabhängig von der Laufzeit des Darlehens ein Bearbeitungsaufwand der Bank auf den Kunden abgewälzt wird. Das ist unzulässig, weil nach dem Gesetz nur der Zins als eine laufzeitabhängige Vergütung der Kapitalüberlassung verlangt werden darf, in die der Aufwand für die Bearbeitung einzupreisen ist.

Sind Darlehensgebühren bei Auszahlung des Bauspardarlehens zulässig?

Das BGH hat geurteilt: Darlehensgebühren bei der Auszahlung des Bauspardarlehens sind nicht zulässig. Bildrechte: IMAGO Wie der BGH ebenfalls erst kürzlich entschieden hat (Urteil vom 08.11.2016, Az. XI ZR 552/15), wird der Bausparer durch eine Vertragsklausel, welche die Zahlung einer Gebühr für die Auszahlung des Bauspardarlehens vorsieht, unangemessen benachteiligt. Grund für diese Bewertung ist, dass nach dem gesetzlichen Leitbild des Darlehensvertrages das Entgelt für die Darlehensgewährung laufzeitabhängig ist, während eine solche "Gebühr" laufzeitunabhängig anfällt. Eine entsprechende Vertragsklausel ist daher unwirksam, was zur Folge hat, dass der Bausparer die Darlehensgebühr nicht entrichten muss bzw. eine bereits gezahlte Darlehensgebühr zurückfordern kann. Weitere Informationen der Verbraucherzentrale und ein Musterbrief dazu finden Sie hier.

Wie ist das mit Kontoführungsgebühren der Bausparkasse?

Kontogebühren, die Bausparkassen verlangen, hat der Bundesgerichtshof ebenfalls für unzulässig erklärt (Urteil vom 9.5.2017, Az.: XI ZR 308/15).

Sind auch Abschlussgebühren unzulässig und können zurückgefordert werden?

Anders verhält es sich mit den bei Vertragsabschluss fälligen Abschlussgebühren von meist 1 – 1,6% der Bausparsumme. Diese Gebühren sind nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 07.12.2010, Az. XI ZR 3/10, rechtlich zulässig, können also nicht zurückverlangt werden.

Kann für die Depotübertragung einzelner oder aller Wertpapiere ein Entgelt verlangt werden?

Gute Nachrichten für Besitzer von Wertpapieren: Gebühren für eine Depotübertragung sind unzulässig. Bildrechte: Colourbox Solche Gebühren für Depotwechsler sind immer unzulässig. Egal, ob Kunden ihr Depot schließen und den Inhalt komplett auf ein neues Kreditinstitut übertragen oder den Depotvertrag beibehalten und nur einzelne Depotposten auf die neue Bank übertragen: Die Bank darf dafür nichts verlangen. Anders sieht es bei Kosten für die Depotführung und für den An- und Verkauf einzelner Werte aus.



Diese Orderkosten kann die Bank auf den Kunden abwälzen. Auch objektiv angefallene Fremdkosten im Zusammenhang mit dem Depotwechsel muss der Kunde tragenen. Diese Umbuchungskosten sind aber sehr gering, da der Depotwechsel in der Regel nur elektronisch erfolgt. Dass diese Kosten tatsächlich angefallen sind, muss die Bank dem Kunden durch Zahlungsbelege nachweisen (BGH Urteil vom 30.11.2004 – XI ZR 200/03 und XI ZR 49/04).

Ist ein Kontowechsel einfach?

Der Wechsel mit dem Konto zu einer anderen Bank/Sparkasse ist seit September 2016 denkbar einfach. Seit diesem Zeitpunkt gilt nämlich ein neues Gesetz, das Zahlungskontengesetz, das diesen Wechsel außerordentlich einfach macht.

Der Wechsel eines Kontos ist seit Mitte 2016 denkbar einfach, da neue und alte Bank nun zusammenarbeiten müssen. Bildrechte: IMAGO Bisher musste ein Bankkunde einige Fleißarbeit absolvieren, wenn er das Girokonto wechseln wollte: Kontoauszüge von mehreren Monaten durchforsten, Lastschriften, Daueraufträge und Geldeingänge sortieren, die Adressen von Zahlungspartnern (also den Stellen, die regelmäßig Beträge abbuchen oder überweisen) heraussuchen und zahlreiche Briefe mit der neuen Kontoverbindung an diese schreiben. Seit September 2016 sind Banken und Sparkassen durch das Zahlungskontengesetz verpflichtet, ihren Kunden einen Service anzubieten, der den Girokontowechsel vereinfachen und beschleunigen soll. Dazu müssen alte und neue Bank nun zusammenarbeiten.



Die bisherige Bank muss eine Übersicht aller Buchungen der letzten 13 Monate liefern, die künftige soll alle Zahlungspartner von der neuen Kontoverbindung schriftlich unterrichten. Beide Banken haften für Schäden aus einem fehlgeschlagenen Kontowechsel, der innerhalb von zwölf Geschäftstagen erledigt sein soll – unabhängig davon, ob jemand Online- oder Filialkunde ist.

Nähere Informationen zum Kontowechsel bei der Stiftung Warentest und der Verbraucherzentrale.

Einen Vergleich der Kosten für Girokonten finden Sie im Februar-Heft 2017 der von der Stiftung Warentest herausgegebenen Zeitschrift Finanztest oder hier.

Welche Kündigungsfrist gilt für ein Konto?

Nach dem Gesetz (§ 675h BGB) kann der Kunde ein Konto jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Meist ist aber in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Kündigungsfrist vereinbart. Die darf aber maximal einen Monat betragen; eine längere Frist wäre unwirksam (§ 675h Abs.1 Satz 2 BGB). Da es wegen eventuell noch eingehender Zahlungen sinnvoll ist, das alte und das neue Konto etwa 2 Monate lang parallel zu führen, um Fehlbuchungen und Irrläufer zu vermeiden