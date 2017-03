Erst die Schulden tilgen

Schulden zurückzuzahlen ist die renditestärkste Form der sicheren Geldanlage. Die Zinsen auf Kredite sind in aller Regel deutlich höher als die Zinsen auf Ihre Spareinlagen. Vor einem Engagement an der Börse prüfen Sie also zuerst, ob Sie alte Kredite ablösen oder Ihren Dispokredit ausgleichen können. Auch eine Sondertilgung für Ihre Baufinanzierung lohnt sich.

Das Sparziel bestimmen

Bevor Sie Geld anlegen, sollten Sie folgende Fragen beantworten: Wie lange können Sie auf das Geld verzichten? Welche Wertschwankungen können Sie zwischenzeitlich ertragen? Wie viel Geld benötigen Sie am Ende des Anlagezeitraums?

Ratgeber Geldanlage: So legen Sie Ihr Geld einfach und gut an

Ihr Geld richtig aufteilen

Haben Sie die Fragen für sich beantwortet? Dann können Sie loslegen. Zuerst brauchen Sie aber einen Notgroschen: Mindestens zwei bis drei Monatseinkommen sollten Sie auf einem Tagesgeldkonto parken. Weitere Ersparnisse legen Sie auf ein Festgeldkonto, sofern Sie Ihr Geld in den nächsten fünf Jahren brauchen. Können Sie Ihr Geld zehn Jahre oder länger entbehren und sind Sie bereit, für eine höhere Rendite etwas mehr zu riskieren, dann mischen Sie zu Tages- und Festgeld auch Indexfonds (ETFs) auf den Welt-Aktienindex MSCI World oder andere breit gestreute Aktienindizes.

In Aktien nur langfristig anlegen

In Aktien sollten Sie nur dann investieren, wenn Sie länger auf Ihr Geld verzichten können. Bildrechte: Colourbox Je länger Sie anlegen und je breiter Sie Ihre Anlagen streuen, desto weniger Kopfzerbrechen muss Ihnen das Auf und Ab an der Börsen machen. Beispiele: Über die vergangenen 40 Jahre hat der breit gestreute MSCI World im Schnitt 6,7 Prozent Rendite erzielt. Ein ausgewogenes Portfolio mit je 30 Prozent Tages- und Festgeld und 40 Prozent Aktien lag über einen beliebigen 10-Jahres-Zeitraum zwischen 1975 und 2015 immer im Plus. Und auch ein renditestarkes Portfolio mit 80-prozentigem Aktienanteil entwickelte sich über einen beliebigen 15-Jahres-Zeitraum immer positiv.

Indexfonds: Einfach und günstig in Aktien anlegen

Rechtzeitig in sichere Anlagen umschichten

Verlieren Sie nicht aus den Augen, wann Sie Ihr Geld benötigen. Vor allem bei hohen Aktienquoten sollten Sie Ihr Geld etwa fünf Jahre vorher schrittweise in sichere Anlagen umschichten. Sie riskieren ansonsten, Vermögen zu verlieren, weil Sie gerade in einer Abschwungphase an Ihr Geld müssen.

Gold als unsichere Geldanlage

Während weltweiter Finanzkrisen gilt Gold, im Gegensatz zu Aktien, als wertstabil. Bildrechte: Colourbox.de Bei der Anlage in Gold gibt es zahlreiche Fallstricke. So ist Gold keine sichere Geldanlage, denn der Goldpreis unterliegt starken Schwankungen. Es sind hohe Gewinne möglich, aber auch spürbare Verluste. Beispielsweise büßte Gold von 1980 bis 1990 etwa die Hälfte seines Werts ein. Gold zahlt keine Zinsen oder Dividenden. Die Rendite ergibt sich lediglich aus dem Auf und Ab des Goldpreises. Zum Vergleich: Der weltweite Aktienindex MSCI World legte seit 1970 ohne Dividenden um den Faktor 17 zu – inklusive wiederangelegter Dividenden aber um das 63-Fache. Eine Schutzfunktion von Gold liegt allerdings in der Absicherung vor Wertverlusten in weltweiten Finanzkrisen. So stieg der Goldpreis in der Finanzkrise von Oktober 2007 bis März 2009 um gut ein Drittel, während die weltweiten Aktienmärkte etwa die Hälfte an Wert verloren.

Gold und Goldpreis: Gold bringt Ihrem Portfolio langfristig nicht mehr Rendite

Gold nur bei größerem Vermögen sinnvoll

"Finanztip" empfiehlt eine Anlage in Gold daher vor allem Verbrauchern, die befürchten, dass ihre Geldanlagen in zukünftigen Finanzkrisen drastisch an Wert verlieren könnten – und die bereits ein größeres Vermögen besitzen, das sie über die Krise retten möchten. Dann halten wir einen Anteil von bis zu zehn Prozent für sinnvoll. Beim Kauf sollten Verbraucher auf physisches Gold, also Barren und Münzen setzen. Wir raten von Wertpapieren wie Zertifikaten ab, die den Goldpreis abbilden. Denn oft sind die Käufer dieser Wertpapiere nicht die tatsächlichen Eigentümer des Goldes, sondern besitzen nur einen Anspruch auf das Gold gegenüber dem Herausgeber.

Goldkauf praktisch

Sie können Münzen und Barren auf mehreren Wegen erwerben. So gibt es überregionale Anbieter wie Degussa und Pro Aurum, die in deutschen Großstädten mit Filialen vertreten sind. Den günstigsten Preis aber können Verbraucher auf Vergleichsportalen wie gold.de oder goldpreis.de im Internet finden.

Schrebergarten

In Zeiten von Krisen kann ein Garten zur Selbstversorgung auch eine sinnvolle Alternative sein. Bildrechte: IMAGO Hermann-Josef Tenhagen: "Im Augenblick ist gar nicht absehbar, dass es eine Inflation geben könnte, die einen beunruhigen sollte. Abgesehen davon ist Gold meiner Meinung nach auch nicht das Mittel gegen die große Krise. Dies wäre nur der Fall, wenn ich meine, dass ich es auch bei einer möglichen Flucht mitnehmen würde. Ansonsten halte ich ein Grundstück mit Schrebergarten gegen ökonomische Verwerfungen für sinnvoller. Hier kann man auch Kartoffeln anbauen - während Gold in solche Teile aufzuspalten, sodass man davon auch Kartoffeln kaufen kann, schon wieder schwierig ist."

Wie schaut es steuerlich bei Gold aus?

Steuerlich ist physisches Gold sehr günstig: Der Verkauf ist steuerfrei, wenn es länger als zwölf Monate gehalten wird. Außerdem ist der Kauf von Münzen und Barren von der Mehrwertsteuer befreit. Ungeachtet dessen ist Gold aber nicht die beste Wertanlage – in den letzten Jahrzehnten konnte man mit einem Aktiendepot mehr punkten.

Und dann Gemälde, Oldtimer und Bitcoins