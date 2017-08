Für die Lichterkette aus Wolle muss zunächst eine Mischung aus Bastelleim, Wasser und etwas Stärkepulver hergestellt werden. Danach klein aufgeblasene Luftballons an einer Leine befestigen. Nun die Luftballons dünn mit Vaseline bestreichen. Als nächstes werden verschieden farbige Wollfäden in das Leimgemisch getaucht, etwas abgestreift und kreuz und quer um die Ballons gewickelt. Je mehr Fäden darum gewickelt werden, desto dichter wird am Ende der Wolllampion. Nach einer Trocknungszeit von 24 Stunden einfach die Ballons zerstechen. Nun kann eine Lichterkette aus den entstandenen Lampions gefertigt werden – anschließend aufhängen und illuminieren.

Zuerst das Wachs flüssig werden lassen, am besten in einem alten Topf im Wasserbad. Anschließend einen Ballon mit Wasser füllen, aber nur halbvoll, sodass er nicht platzt. Nun wird gedippt: Dazu wird der Wasserballon am Knoten gehalten, kurz in das Wachs getaucht und sofort wieder herausgezogen, sodass die Wachsschicht erkalten kann. Je mehr Schichten, desto stabiler wird die Schale. Je weniger Schichten, umso heller strahlt sie, wenn man ein Teelicht hineinstellt.



Mindestens 30 Schichten sollten es aber schon sein. Am Ende die Schale abstellen und eine Stunde abkühlen lassen. Nun kann man noch mit einem warmen Messer den oberen Rand gerade abschneiden.