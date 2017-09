Lasereingriffe boomen. Rund 60 Prozent der Erwachsenen sind fehlsichtig und auch immer mehr junge Menschen sind aufgrund von Smartphone und Co. von Sehschwächen betroffen. Für die Laserlust gibt es viele Gründe. Sei es die lästige Handhabung der Brille an sich oder das tagtägliche Gefummel mit den Kontaktlinsen. Aber es gibt natürlich auch Risiken. Darum empfiehtl es sich, im Vorfeld eines Eingriffs einen erfahren Augenarzt aufzusuchen, der unabhängig und individuell berät. Auch lohnt es sich, zwischen den Augenlaserzentren und Kliniken zu vergleichen.

Die sogenannte LASIK-Methode ist die in Deutschland bekannteste Methode. LASIK steht für "Laser in-situ Keratomileusis" und ist ein spezielles Operationsverfahren unter Einsatz eines Lasers. Geeignet für: Mit einer LASIK-OP kann Kurzsichtigkeit bis maximal etwa minus zehn Dioptrien korrigiert werden, Weitsichtigkeit lässt sich bis ungefähr plus drei Dioptrien und eine Hornhautverkrümmung bis etwa vier Dioptrien behandeln. Die Eingriffe werden nur an volljährigen Patienten durchgeführt. Kosten: Je Auge ca. 1.000 bis 2.000 Euro

Beim Grünen Star, auch als Glaukom bekannt, liegt eine Schädigung am Sehnerv vor. Das Auge kann erblinden, wenn es nicht behandelt wird. Bildrechte: IMAGO

Der Grüne Star (Glaukom) ist in den allermeisten Fällen eine chronische Augenerkrankung bei dem ein besonders hoher Augendruck vorliegt.



Der zu hohe Augendruck lässt sich in vielen Fällen durch Augentropfen oder durch eine Laserbehandlung senken. Eine operative Augendrucksenkung wird nur bei einem sehr hohen Augendruck empfohlen.



Der Eingriff wird unter dem Operationsmikroskop in örtlicher Betäubung oder in Narkose durchgeführt. Es gibt mehrere Operationsmethoden: