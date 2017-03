Mehl, Salz und Zucker in eine Schüssel sieben. In die Mitte des Mehls eine Mulde hineindrücken. Hefe mit Wasser verflüssigen und in die Mulde geben. Den Teig gut verkneten, mit einem Tuch abdecken und 30 Minuten ruhen lassen.



Arbeitsfläche mit Mehl bestreuen. Den Teig in der Mitte platzieren, mehrfach falten und dehnen.



Backring oder Springform mit Butter bzw. Margarine einfetten sowie mit Mehl ausstreuen. Dies ist erforderlich, damit die Krume vom Brot knuspriger wird. Das Brot für 40 Minuten bei 190 Grad Umluft backen, dann aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.