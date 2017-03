Beim Krakelieren geht es darum, feine Risse und Muster in einer Farbschicht herbeizuführen und diese so antik wirken zu lassen. Die Bezeichnung Krakelieren leitet sich von dem französischen Verb craqueler ab und bedeutet übersetzt so viel wie rissig werden oder gesprungen sein lassen. Gemeint ist damit ein maschenartiges Netz aus Rissen und Sprüngen, das sich z.B. auf den Oberflächen von Ölgemälden, Glas- und Keramikflächen oder auf lackierten Möbeln findet.



Zunächst wird die gesamte Oberfläche in der Farbe gestrichen, die später unter den Rissen durchscheinen soll. Nun wird eine Schicht Holzleim auf die gesamte Oberfläche gepinselt. Je dicker diese Schicht ist, desto größer werden die Risse später in der oberen Farbschicht. Für feine Risse kann man den Leim z.B. mit einer Rolle statt einem Pinsel auftragen.



Solange der Leim noch nass ist, wird jetzt die zweite Farbe darüber gestrichen - bitte in eine Richtung und nicht kreuz und quer. Nun wartet man, bis das Ganze trocknet. Dabei kann man gut beobachten, wie die obere Farbe reißt und nun die untere Farbe in den Rissen zum Vorschein kommt.