Der Hauptgrund bei der Wahl eines Automatikgetriebes ist die Angst vor dem Anfahren: "... uuund kommen lassen!" Gemeint ist die Kupplung, die im Auto wegen des dort sehr häufig nötigen Betriebsübergang von "stehen" zu "fahren" eingebaut ist. Durch das bekannte "Schleifenlassen" der Kupplung findet eine Anpassung der Drehzahlen von Motor und Antrieb statt: Vor dem Kupplungsprozess ist der Drehzahlunterschied maximal, nach dem Abschluss des Einkuppelns laufen die Kurbelwelle des Motors und die Getriebehaupt- und damit die Antriebswelle(n) mit der gleichen Drehzahl. Was hier schon in der Beschreibung kompliziert klingt, fällt bei einem Automatikgetriebe komplett weg: Einfach Gas geben und "Abfaaahhrt" ...

Bei einer klassischen Wandlerautomatik sitzt an der Stelle, an der sonst die Kupplung sitzt, ein Drehmoment-Wandler, der nur eine hydro-dynamische und keine kraftschlüssige Verbindung zwischen Motor und Getriebe herstellt. Wenn der Schaltwagen neun Liter Kraftstoff für 100 Kilometer Fahrstrecke braucht, sind es beim Automatikwagen fast zehn Liter. Das hier gesagte betrifft aber nicht alle automatischen Getriebe, sondern nur ältere Wandlerautomaten. Bei modernen Wandlerautomatiken gibt es schon seit einiger Zeit die sogenannte "Wandlerüberbrückung", die in den oberen Automatikfahrstufen den Wandlerschlupf und den daraus resultierenden Mehrverbrauch fast komplett egalisiert. Einen viel besseren Wirkungsgrad als Wandlerautomaten haben automatisierte Schaltgetriebe, die feste Gänge und eine Kupplung haben, die aber automatisch gewechselt bzw. bedient werden. Hier sorgt eine Steuerungselektronik automatisch immer zum genau richtigen Zeitpunkt für den Gangwechsel, was den Verbrauch sogar noch unter die Werte des durchschnittlichen Handschalters drückt. Diese Art des Automatik-Getriebes ist die am wenigsten komfortable, viel besser sind stufenlose Getriebe, die aber nach längerer Laufzeit deutliche (und dann sehr teure) Verschleißprobleme zeigen. Wer gerne komfortabel schaltet (bzw. schalten lassen will...) und dabei aber keinen Mehrverbrauch erfahren möchte, muss sich nach Autos mit Doppelkupplungsgetriebe umsehen.