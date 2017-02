Eine gute Werkstatt hat nichts zu verbergen. Bildrechte: Colourbox.de

Bei der Vorauswahl der Werkstatt muss die erste Frage den Stundensätzen gelten. Markengebunde Werkstätten sind in der Regel teurer als freie, können aber durch höhere Spezialisierung oft auch schneller reparieren. Unter dem Strich kann der höhere Stundensatz also preiswerter sein.



Ein anderer Grund für höhere Preise ist exzellenter Service, den Premium-Anbieter versprechen. Wer darauf Wert legt, muss diesen auch bezahlen. Wenn die Herstellergarantie abgelaufen ist, lohnen Vertragswerkstätten bei Routinebesuchen nicht.



Termintreue wird von jeder Werkstatt erwartet. Aber auch eine gute Werkstatt wird ab und an einen Termin nicht einhalten können, weil zum Beispiel ein Ersatzteil nicht rechtzeitig geliefert wurde. In diesem Fall gehört es zum guten Ton, dass die Werkstatt den Kunden informiert und den Abholtermin aktualisiert.