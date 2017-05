Die Zahl hiesiger "Schrottplätze" nimmt ab. Bildrechte: colourbox.com Eine beinahe schon klassisch zu nennende Ersatzteilquelle, die teilweise sensationell niedrige Preise bietet, ist der Kauf von gebrauchten Ersatzteilen vom freien Markt oder von spezialisierten Gebrauchtteilehändlern. Der klassische „Schrottplatz“ existiert in seiner pittoresken Form fast nicht mehr, was den extrem verschärften Umweltauflagen für diese Branche zu verdanken ist. Wer sich selbst auf die Suche nach gebrauchten Ersatzteilen machen will (die Werkstatt macht das auch, ist aber durch den dafür zu bezahlenden Zeitaufwand oft zu teuer!), braucht viel Sachverstand und viel Zeit. Nicht jedes Ersatzteil ist sofort lokalisierbar, andere sind weit entfernt und müssen zeit- und kostenaufwändig transportiert werden.

Grundsätzlich ist die Suche nach gebrauchten Ersatzteilen vor allem bei Karosserieteilen und mechanischen Komponenten wie gut erhaltenen Lichtmaschinen, Lenkungen und Getrieben lohnend. Diese Teile sind neu teilweise so teuer, dass sich der Zeitwert eines Altautos verdoppeln würde, was natürlich unwirtschaftlich ist. Wer Verschleißteile (Bremsen, Kupplungen, Stoßdämpfer, Auspuffanlagen) auf dem Gebrauchtteilemarkt sucht, hat das Prinzip dieser Teile nicht verstanden: Gebraucht bedeutet hier nämlich meistens auch „verbraucht“, sparen lässt es sich in diesem Bereich nicht.

Wie kommt man an gebrauchte Autoersatzteile?

Das Internet macht's möglich: Ersatzteile sind heutzutage nur wenige Klicks entfernt. Bildrechte: colourbox Ideal ist natürlich die moderne Form des Schrottplatzes, die sich wie ein „Gebrauchtteilesupermarkt“ präsentiert. Man geht an den Verkaufstresen, fragt nach dem Kotflügel in „lapisblau“, der Verkäufer sieht in den Computer (ohne ausgefeilte Lagerlogistik kommt auch ein „Schrotter“ auf keinen grünen Zweig ...) und nennt den Preis. Dieser liegt, wenn man den Preis für ein frisch lackiertes Neuteil als Vergleich nimmt, bei etwa 40%. Wenn der Zustand und die Lackfarbe stimmten, ist diese Ersatzteilvariante konkurrenzlos günstig. Leider gibt es solche Anbieter nicht flächendeckend, dafür gibt es aber das Internet.

Seither sind gebrauchte Ersatzteile in der Regel nur einige Klicks entfernt, weil sich die Gebrauchtteilbranche damit trotz oft abseitiger Geschäftsräume einen riesigen Markt eröffnen konnte. Neben der Digitalisierung hat eine Professionalisierung der Branche stattgefunden. Wo früher gerne echter Schrott vergoldet wurde, greift heute das EU-Produkthaftungsgesetz: Wer gebrauchte Teile gewerblich verkauft, muss dem Endabnehmer mindestens ein Jahr lang Gewährleistung bieten. Wenn der teuer bezahlte Gebrauchtmotor sich kurz nach dem Einbau als völlig verschlissen heraus stellt, hat man deshalb gute Karten, sein Geld zurück zu bekommen.

Werkstätten suchen Ersatzteile auch in den Lagen der Gebrauchtteilhändler. Bildrechte: Colourbox.de In der Praxis wird es wahrscheinlich nur bei richtig teuren Ersatzteilen wie Motoren, Getrieben und Differentialen zur Suche in den Lagern der Gebrauchtteilehändler kommen. Hier ist normalerweise die Hauswerkstatt diejenige, die Anfragen auf den einschlägigen Plattformen „postet“, die neben den Schlüsselnummern von Autohersteller und- Modell vor allem die Aggregatekennbuchstaben enthalten müssen. In Zeiten von strikten Abgasnormen darf nämlich nicht jeder passende, sondern es muss genau der richtige Motor ins Auto eingebaut werden.

Wenn sich ein passendes Gebrauchtteil findet, wird es beim Anbieter bestellt, von dort an die Werkstatt versandt und durch diese eingebaut. Die Gewährleistung wird in diesem Fall durch die Werkstatt gegeben, die evtl. auftretende Ansprüche aus dem Gebrauchtteilekauf aber an den Teileverkäufer weiterreichen kann. In diesen (recht seltenen) Fällen lassen sich im Vergleich zum Kauf von Austausch- oder Ersatzaggregaten vom Hersteller größere vierstellige Beträge sparen, was den Gebrauchtersatzeilkauf gerade bei Großreparaturen sinnvoll macht.

Damit der Gebrauchte wie neu aussieht

Tipps für einen schönen und glänzenden Lack

Gerade im Sommer ist ein glänzendes, gepflegtes Fahrzeug für viele Autobesitzer Pflicht. "Autopapst" Andreas Keßler gibt Tipps. Bildrechte: IMAGO Wichtigste Regel vor der Wagenpflege: Uhren, Schmuck und Gürtelschnallen ablegen! Kratzer sind schnell entstanden und aufwändig zu beseitigen

Alle zwei Wochen (spätestens!) zur Autowäsche / Waschstraße. Dabei idealerweise einen Regentag wählen: Der Regen hat den Schmutz auf dem Auto schon „vorgeweicht“, er geht so leichter ab.

Lackverschmutzungen (Vogelkot, Baumharz, Läusehonig) sofort (!) mit geeignetem Mittel entfernen

Alle drei Monate mit mildem Autoshampoo auf einem Waschplatz eine Handwäsche durchführen, um möglichst jeden Zentimeter des Lackkleides zu untersuchen. Dabei viel Wasser verwenden. In den Spüleimer am besten einen Schmutzfang für Schmutz und Sand legen. Von oben nach unten waschen!

Lackverschmutzungen mit „Lack-Knete“ nach Herstellerangaben entfernen

kleine Lackkratzer und Dellen bald auspolieren oder entfernen lassen (Smart-Repair!)

Kunststoffstoßstangen und -zierleisten nicht vergessen! Spezielle Kunststoffreiniger und -farbauffrischer beugen dem Ausbleichen und Verspröden von Kunststoffoberflächen vor.

Möglichst selten zu Lackpolituren mit hohem Schleifmittelanteil greifen! Der Lack ist sonst schnell „durchpoliert“ ...

Den sauberen Lack regelmäßig (zweimal pro Jahr) mit einer Schutzschicht aus einem guten Hartwachs oder einer Versiegelung schützen. Die Versiegelung ist etwas teurer, hält dafür aber länger. Eine Wachsschicht hat einen „weicheren“ Glanz als eine Versiegelung.

Als Schutz vor Hagel und fallenden Kastanien oder Eicheln hat sich eine Schicht aus Luftpolsterfolie bewährt, die vor dem „Trommelfeuer“ über das Auto gezogen wird.

Tipps für einen gepflegten Innenraum

Auch bei der Pflege des Innenraums gibt es einiges zu beachten. Bildrechte: colourbox Feuchtigkeit ist Gift für Auto-Innenräume! Feuchtigkeit sorgt für schlechte Gerüche, Schimmel und Korrosion. Jede Feuchtigkeitsquelle bzw. -ursache muss sofort gefunden und abgestellt werden!

Der Schmutz muss draußen bleiben! Deshalb unbedingt den Pollenfilter regelmäßig wechseln und nicht nur ausbauen, wenn er verbraucht ist!

Windschutzscheiben werden auch von innen (durch staubige Außenluft, Zigarettenrauch und Kunststoffausdünstungen) trübe. Deshalb die Fahrzeugverglasung regelmäßig von innen putzen.

Der Tankstellensauger ist das Mittel der Wahl für „Zwischendurch“. Richtig sauber werden Polster und Teppiche nur mit einem sog. „Sprühextraktionssauger“, der preiswert im Baumarkt zu mieten ist. Er macht auch extreme Verschmutzungen ungeschehen. Allerdings muss für eine sorgfältige Innenraumreinigung das Mobiliar aus dem Auto ausgebaut werden.

Für Extremsituationen immer einen „Sitzschoner“ im Kofferraum mitführen! Wer schon mal mit nasser oder stark verschmutzter Kleidung auf seinem hellen Sitz saß, wird ahnen, weshalb ...

Gut passende Gummimatten schützen die Autoteppiche im Herbst und Winter vor Nässe, Sand, Split und Salz. Der Zubehörhandel hat für (fast) jedes Auto passendes im Angebot ...

Tiere sind eine schwere Hypothek für den Auto-Innenraum: Tierische Hinterlassenschaften lassen sich in der Regel nicht rückstandsfrei entfernen und mindern den Wert eines Autos beim Wiederverkauf

Schlechte Gerüche lassen sich mit Hausmitteln wie Kaffeepulver oder Essigschälchen für eine kurze Dauer bekämpfen. Oder man geht zum Profi und bezahlt eine Ozon-Behandlung. Das Ozon spaltet Geruchsmoleküle in andere auf und sorgt so für den „Zerfall“ übler Gerüche.

Schaltmanschetten, Pedalgummis und Fußmatten lassen sich schnell wechseln, wenn Verschleiß sichtbar wird. Risse und Löcher in den Polstern muss ein Polsterer reparieren.