In modernen Autos wimmelt es vor Assistenzsystemen und Extras. Bildrechte: colourbox.com

Wenn die Autoindustrie so könnte, wie sie wollte, würde sie wahrscheinlich Autos ohne Lenkrad und ohne Räder verkaufen. Als Basisfahrzeug. Ein schickes Lederlenkrad und dicke Schlappen kauft der Neuwagenkäufer ja ohnehin dazu, warum also die Grundausstattung nicht gleich weglassen?



Weil das Auto dann nicht mehr bewegt werden könnte, was die Zeit vor dem Verkauf des Autos für den Händler freudlos machen würde. Grundsätzlich gilt bei neuen Autos: Es gibt nichts, was es nicht gibt, sofern man es bezahlen kann. Und da der Preis ein sehr wichtiges Kaufargument ist, bleibt von der schicken, in Hochglanzprospekten beworbenen Kalesche zum „Grundpreis“ eher ein Ochsenkarren übrig.