„Das ist doch wirklich nur eine Kleinigkeit! Das macht man am Sonntag nach dem Kaffee ...“, so denken viele Autobesitzer, wenn der Wagen ein Wehwehchen hat. Aber: wirklich selber schrauben? Richtig mit Werkzeug, Ersatzteile in der Schachtel neben sich? Bei Stundensätzen, die in Einzelfällen schon dreistellig sind, hat wahrscheinlich schon jeder an „Do-it-yourself“ am eigenen Auto gedacht. Mit folgender Checkliste gelingt die Inspektion am eigenen Fahrzeug:

Inspektion selber machen

Wer sich unsicher ist, kann die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs zu Rate ziehen. Oft lohnt auch der Blick ins Internet. Bildrechte: Colourbox.de Motorölstand (regelmäßig) kontrollieren – bei einem zu niedrigem Ölstand riskiert man einen Motorschaden

Beim Ölwechsel auch den Filter tauschen

Auch den Luftfilter austauschen – geht einfach und schnell

Kühlwasser kontrollieren

Füllstand der Bremsflüssigkeit kontrollieren , wenn Flüssigkeit fehlt, muss die Ursache gefunden werden

Batterie nicht nur kontrollieren, sondern auch pflegen

Innenraumfilter austauschen, so bleiben Schadstoffe draußen

Unterboden kontrollieren, beispielsweise wie fest hängt der Auspuff, gibt es rostige Stellen oder Risse in den Gummimanschetten der Antriebswellen?

Wie sehen die Bremsen aus?

Wischwasser und Scheibenwischer kontrollieren

Funktionieren alle Lampen?

Wie gut sind die Reifen noch drauf?

Um alle Arbeiten auch gut und vor allem sicher durchzuführen, sollte der „Hobby-Schrauber“ in eine Selbsthilfewerkstatt fahren. Der Besuch in einer solchen Werkstatt lohnt sich bei leichten Arbeiten. Wer das einmal gemacht hat, erinnert sich nur noch mit Grausen an mögliche „Schrauberein“ am Bürgersteig. Umfangreichere Arbeiten am eigenen Fahrzeug sind nur für gut informierte und ambitionierte Schrauber empfehlenswert.

Wie findet man eine „gute“ Selbsthilfewerkstatt?