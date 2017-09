Eine Politur verleiht dem Lack neuen Glanz. Wichtig: Der Lack sollte hinterher mit Hartwachs versiegelt werden. Bildrechte: colourbox

In der Praxis beginnt die Lackpflege immer mit einer gründlichen Reinigung der Oberfläche des Fahrzeugs. Und bitte: Uhr und Ringe abnehmen, denn so werden unnötige Kratzer vermieden.



Idealerweise sollte man dazu eine Waschanlage (speziell mit stark verschmutzten Autos) an einem Regentag aufsuchen. Die Verschmutzungen auf der Lackoberfläche sind dann nämlich bereits gut durchweicht und verschwinden viel leichter im Abfluss der Waschanlage, als wenn die Brocken hart verkrustet auf dem Lack kleben. Eistage verbieten sich für die Autowäsche hingegen von selbst.



Bei neuwertigem Lack reicht eine Hartwachspolitur als Schutzschicht und Versiegelung. Älterer, deutlich "gebrauchter" Lack verlangt etwas mehr Aufwand. Um den Lack wieder zum Glänzen zu bringen, muss er zunächst mit einer Lackpolitur behandelt werden. Die Politur wird leicht und gleichmäßig aufgetragen und verteilt. Feine Kratzer an den Türgriffen oder an der Heckklappe werden etwas intensiver behandelt. Es empfiehlt sich, immer nur eine Teilfläche zu bearbeiteten, da die Politur sonst zu lange trocknet, hart wird und das anschließende Polieren dadurch recht anstrengend ist. Je nach „Schärfe“ der Politur bleiben dabei mehr oder weniger Farbpartikel der oberen Lackschicht im Poliertuch hängen. Das Ergebnis sollte eine Lackoberfläche sein, die in etwa einem neuwertigen Lack entspricht. Als Abschluss kommt auch hier eine Versiegelung mit einem guten Hartwachs auf den Lack.



Verwitterter Autolack braucht professionelle Methoden, um wieder schön glänzend zu werden. Ein "Lackreiniger" sollte am besten von einem Fachmann mit einer Poliermaschine auf dem Lack verteilt werden. Der Lackreiniger schleift einen Teil der Lackschicht ab und legt dadurch „gesunde“ Partien des Farbkleides frei, das noch intakt und nicht verwittert ist. Für den gewünschten Glanz wird der Lack dann poliert, um die Lackoberfläche zu ebenen. Den Abschluss bildet auch hier wieder eine Versiegelung mit einem guten Hartwachs.



Die Wachsschicht wird mit weichen Tüchern und "mit der Hand" aufgetragen werden. Von kreisenden Bewegungen ist dabei abzuraten, da diese zu einer statischen Aufladung führen können, die Staubpartikel aus der Luft anziehen und beim Polieren Kratzer auf der Lackoberfläche verursachen können. Wenn das Hartwachs erst einmal auspoliert ist, hat man den Lack seines Autos wieder im Griff und muss in Zukunft nur zweimal im Jahr die Wachsschicht erneuern. Der Glanz des Lacks bleibt so lange erhalten.