... eins zu entsorgen hingegen sehr! Das betrifft aber nur die emotionale Seite der Geschichte. Der Gesetzgeber hat nämlich festgelegt, dass ein Auto am Ende seiner Nutzung vom Hersteller kostenlos zurück genommen und umweltgerecht entsorgt werden muss. Wenn der Letztbesitzer sich entschieden hat, das Auto zu „verschrotten“, wird aus einem Kraftfahrzeug „Abfall“. Und Abfall darf in Deutschland von Privatpersonen nicht „behandelt“ werden. Hier sind also (zertifizierte) Profis gefragt! Und das muss für den Letztbesitzer kostenlos erfolgen.