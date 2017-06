Wellness für das Auto

So müssen Lack und Chrom sein, wenn sie am Auto und seiner Karosserie zu finden sind. Die meisten Autofahrer denken in diesem Zusammenhang an Sachen wie Sauberkeit, Image und Wertverlust. Dabei sind das Lackkleid und die galvanische Veredlung von Anbauteilen eigentlich eher Mittel zum Zweck gewesen: Ohne die mehr oder weniger dicke Schutzschicht aus Farbe oder Chrom wäre aus dem Auto recht schnell ein unansehnlicher Rosthaufen geworden, den niemand mehr gern benutzt und schon gar nicht gekauft hätte. Und um diesen Schutz des Autos vor den Witterungsunbilden zu gewährleisten und zu erhalten, müssen Lack und Chrom gepflegt werden. Denn nichts hält ewig, Autolack schon gar nicht.

Grundsätzlich gilt: Lackpflege/-versiegelung ist ein Muss, wenn man lange Freude an seiner Lackierung haben will. Dabei spielt es fast keine Rolle, ob man eine Hartwachs-, PTFE- oder Nanoversiegelung wählt. Wichtig ist nur, dass überhaupt etwas den Lack schützt!

Wer selber Hand am Lack anlegt weiß, was in puncto Pflege noch rauszuholen ist. Bildrechte: colourbox

Wer sein Auto nicht nur in die Waschanlage fährt, sondern auch mal zum Nasssauger oder zur Lackpoliermaschine greift, hat einen Vorteil auf seiner Seite: Hier ist für Selbermacher noch etwas zu holen!



Man kann sich sein Arbeitstempo aussuchen, nur bestimmte Partien bearbeiten (weitere dann an einem anderen Tag ...) und weiß anschließend, wie es um das Lackkleid und um die Qualität der geleisteten Arbeit bestellt ist. Obwohl es immer noch eine schier unüberschaubare Menge an Autopflegemitteln gibt, ist der Selbermacher heute durch spezielle Foren im Internet deutlich besser informiert und kann entweder selbst zum Microfasertuch und dem hautfreundlichen Edel-Hartwachs greifen oder findet den „besten“ Autoaufbereiter der ganzen Stadt gleich bei sich um die Ecke.



Gerade bei der „Auto-Wellness“ gilt: Dranbleiben! Wer kontinuierlich am Erscheinungsbild seines Autos arbeitet, wird kaum jemals in einer „Dreckskarre“ fahren. Der Unterschied zu einem Waschstraßen-gepflegten Auto ist im direkten Vergleich deutlich sichtbar!