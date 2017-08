Dann schreiben Sie uns! Gerne via E-Mail an leichterleben@mdr.de.



Nicht vergessen: Wir benötigen Ihren Namen, eine Telefonnummer, Ihre Adresse sowie Fotos des Zimmers in niedriger Auflösung (so kann sich der Experte ein Bild machen). Sie können uns gerne auch per Post schreiben. Die Anschrift lautet:



Mitteldeutscher Rundfunk

Redaktion: MDR um 4

Kennwort: "4 Wände"

Kantstr. 71-73

04275 Leipzig