Dabei ist Strom eine der Stellschrauben, bei der sich am leichtesten sparen lässt, wie Ines Rutschmann, Energie-Expertin bei "Finanztip", erklärt. Ein einfacher Wechsel ist in wenigen Minuten erledigt und kann einer vierköpfigen Familie bis zu 400 Euro Ersparnis im Jahr bringen. Je höher das Preisniveau liegt, desto größer sind oft die Einsparpotentiale. „Man muss meist nicht einmal dem aktuellen Stromanbieter kündigen, denn das übernimmt der neue Anbieter. Sollte doch einmal etwas nicht klappen, wird auch nicht einfach der Strom abgestellt.“ Denn: Der Grundversorger ist verpflichtet, weiterzuliefern. Günstige Tarife finden Sie bei Strompreisportalen von "Verivox" oder "Check24". "Finanztip" bietet einen besonders verbraucherfreundlichen Rechner für den Anbieterwechsel an: Stromvergleich: Mit dem Finanztip-Stromrechner einen günstigen Stromtarif finden

Wird der Strompreis erhöht, greift das Sonderkündigungsrecht. Bildrechte: IMAGO

Wenn der Stromanbieter die Preise erhöht, darf der Kunde immer kündigen und zu einem anderen Anbieter wechseln, noch bevor der Strom teurer werden kann. Für knapp ein Drittel der 47 Millionen Stromkunden in Deutschland ist in den vergangenen Monaten dieser Fall eingetreten – ihre Preise wurden oder werden erhöht. Wichtig ist zunächst einmal zu erfahren, dass der Preis erhöht wird.



Bei Kunden, die noch in der Grundversorgung sind, reicht für die Kündigung die Textform, auch eine E-Mail. Kunden, die in den vergangenen Jahren den Stromanbieter schon einmal gewechselt haben, sollten hingegen eine klassische Sonderkündigung per Einschreiben vornehmen.