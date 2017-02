Cholesterin ist ein lebensnotwendiger Baustein für unseren Körper. Es ist an der Produktion lebenswichtiger körpereigener Substanzen beteiligt, z.B. Hormone, Zellwände, Vitamin D oder Gallensäuren, die die Fettverdauung im Darm unterstützen. Und: Unser Körper stellt Cholesterin sogar selbst her. Etwa 80 Prozent davon werden in der Leber produziert, direkt aus den tierischen Fetten, die über die Nahrung aufgenommen werden. Die restlichen 20 Prozent stammen aus dem Verzehr von cholesterinhaltigen Lebensmitteln.

LDL-Cholesterin, das "böse", transportiert Cholesterin von der Leber in die Körperzellen. Es ist besonders stark an der Entstehung von Gefäßveränderungen beteiligt.

Leinsamen nehmen wir am besten geschrotet oder gemahlen zu uns. Erst dann ist unser Körper in der Lage, alle positiven Inhaltsstoffe wie zum Beispiel auch die Omega3-Fettsäuren, tatsächlich aufzunehmen. Leinsamen in der geschroteten Variante in Quark, Joghurt oder Müsli einrühren. Tagesration: 30 bis 35 Gramm.