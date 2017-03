Tipp: Wer etwas schneller arbeiten möchte, der kann den Teig nach den "Touren" statt in den Kühlschrank auch für 10-15 Minuten in das Tiefkühlfach legen. Nach jeder "Tour" drückt man in den Teig einen Punkt mit dem Finger hinein. So kann man sich erinnern, welche "Tour" dran war und in welcher Position der Teig ausgerollt wurde.